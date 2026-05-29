Haiti revine la Cupa Mondială după 52 de ani. O rază de speranță într-o țară lovită de criză și violență extremă

Haiti și-a asigurat prezența la turneul final după victoria obținută împotriva statului Nicaragua în preliminarii, rezultat care a declanșat sărbători pe străzile capitalei Port-au-Prince. „A trecut mult timp de când am văzut poporul haitian atât de unit”, a declarat Louicius Deedson, unul dintre marcatorii meciului decisiv. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât echipa națională nu se poate pregăti în condiții normale, mai arată CNN. Din cauza situației de securitate, selecționata a fost nevoită să se antreneze în afara țării și nu a disputat meciuri oficiale pe teren propriu.

Capitala este controlată în mare parte de bande armate

Potrivit datelor citate de CNN, între 80% și 90% din Port-au-Prince se află sub controlul grupărilor criminale. Inclusiv unele dintre cele mai importante stadioane ale țării au devenit inaccesibile. Stadionul Sylvio Cator, locul unde generații de fotbaliști haitieni s-au pregătit pentru competițiile internaționale, este folosit în prezent ca adăpost pentru persoane strămutate de violențe. Situația s-a deteriorat puternic după asasinarea fostului președinte Jovenel Moïse în 2021, eveniment care a accentuat vidul de putere și extinderea influenței bandelor armate.

Fotbalul rămâne una dintre puținele alternative pentru tineri

Pentru mulți copii și adolescenți din Haiti, sportul reprezintă una dintre puținele șanse de a evita recrutarea de către grupările armate. Oficialii haitieni avertizează că aproximativ jumătate dintre membrii bandelor sunt minori, ceea ce transformă programele sportive într-un instrument important de prevenire a violenței și excluziunii sociale. „Ne doare de fiecare dată când vedem un copil cu o armă”, a declarat Louis Alex Francois, reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului din Haiti, care susține construirea unor noi facilități sportive pentru tineri.

Un simbol de speranță pentru o țară aflată în criză

Mai mulți jucători ai naționalei evoluează în străinătate, în special în Statele Unite și Europa, iar unii dintre ei au fost afectați direct de violențele din țară. Casa familiei lui Louicius Deedson a fost parțial distrusă într-un atac al bandelor anul trecut, iar rudele sale au fost nevoite să fugă din calea conflictelor. În ciuda acestor dificultăți, calificarea la Cupa Mondială este privită de mulți haitieni ca un simbol al rezilienței și al speranței într-o perioadă dominată de insecuritate și lipsuri. Pentru o țară care se confruntă simultan cu violență, foamete și instabilitate politică, fotbalul a reușit să ofere, măcar pentru câteva zile, un sentiment rar de unitate națională.