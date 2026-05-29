Prima pagină » Știri externe » Haiti revine la Cupa Mondială după 52 de ani. O rază de speranță într-o țară lovită de criză și violență extremă

Haiti revine la Cupa Mondială după 52 de ani. O rază de speranță într-o țară lovită de criză și violență extremă

Într-o țară marcată de violența bandelor, criză umanitară și instabilitate politică, calificarea naționalei Haiti la Cupa Mondială a oferit unul dintre puținele momente de bucurie și unitate din ultimii ani, transmite CNN.
Haiti revine la Cupa Mondială după 52 de ani. O rază de speranță într-o țară lovită de criză și violență extremă
Victor Dan Stephanovici
29 mai 2026, 12:28, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Haiti și-a asigurat prezența la turneul final după victoria obținută împotriva statului Nicaragua în preliminarii, rezultat care a declanșat sărbători pe străzile capitalei Port-au-Prince. „A trecut mult timp de când am văzut poporul haitian atât de unit”, a declarat Louicius Deedson, unul dintre marcatorii meciului decisiv. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât echipa națională nu se poate pregăti în condiții normale, mai arată CNN. Din cauza situației de securitate, selecționata a fost nevoită să se antreneze în afara țării și nu a disputat meciuri oficiale pe teren propriu.

Haiti, devastat de bande, se unește pentru a sărbători prima calificare la Campionatul Mondial din ultimii 50 de ani. Sursa foto: X

Capitala este controlată în mare parte de bande armate

Potrivit datelor citate de CNN, între 80% și 90% din Port-au-Prince se află sub controlul grupărilor criminale. Inclusiv unele dintre cele mai importante stadioane ale țării au devenit inaccesibile. Stadionul Sylvio Cator, locul unde generații de fotbaliști haitieni s-au pregătit pentru competițiile internaționale, este folosit în prezent ca adăpost pentru persoane strămutate de violențe. Situația s-a deteriorat puternic după asasinarea fostului președinte Jovenel Moïse în 2021, eveniment care a accentuat vidul de putere și extinderea influenței bandelor armate.

Fotbalul rămâne una dintre puținele alternative pentru tineri

Pentru mulți copii și adolescenți din Haiti, sportul reprezintă una dintre puținele șanse de a evita recrutarea de către grupările armate. Oficialii haitieni avertizează că aproximativ jumătate dintre membrii bandelor sunt minori, ceea ce transformă programele sportive într-un instrument important de prevenire a violenței și excluziunii sociale. „Ne doare de fiecare dată când vedem un copil cu o armă”, a declarat Louis Alex Francois, reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului din Haiti, care susține construirea unor noi facilități sportive pentru tineri.

Un simbol de speranță pentru o țară aflată în criză

Mai mulți jucători ai naționalei evoluează în străinătate, în special în Statele Unite și Europa, iar unii dintre ei au fost afectați direct de violențele din țară. Casa familiei lui Louicius Deedson a fost parțial distrusă într-un atac al bandelor anul trecut, iar rudele sale au fost nevoite să fugă din calea conflictelor. În ciuda acestor dificultăți, calificarea la Cupa Mondială este privită de mulți haitieni ca un simbol al rezilienței și al speranței într-o perioadă dominată de insecuritate și lipsuri. Pentru o țară care se confruntă simultan cu violență, foamete și instabilitate politică, fotbalul a reușit să ofere, măcar pentru câteva zile, un sentiment rar de unitate națională.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Caz șocant: o mamă și-a ucis bebelușul de 1 an cu un amestec de lapte și medicamente: „Leziune cerebrală catastrofală”
CSID
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia