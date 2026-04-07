Criza din Haiti: copiii ajung să lupte în bandele care controlează capitala

Situația ridică îngrijorări majore, în contextul în care o nouă forță internațională autorizată de Consiliul de Securitate al ONU se pregătește să intervină pentru a combate grupările armate care controlează mari zone din capitala Port-au-Prince, relatează CNN. Datele prezentate de Națiunile Unite arată că în 2024 cel puțin 302 copii au fost recrutați sau utilizați de bandele armate din Haiti, majoritatea fiind implicați direct în operațiuni de luptă.

Fenomenul este vizibil inclusiv pe rețelele sociale ale grupărilor criminale. În timpul unui atac recent din regiunea Artibonite, un videoclip distribuit online arată un copil foarte tânăr ținând o armă și pozând pentru cameră. În același clip, în fundal, un bărbat trage focuri de armă. Organizațiile umanitare spun că recrutarea copiilor este alimentată de sărăcie extremă, lipsa accesului la educație și destrămarea structurilor sociale în urma anilor de violență.

Cum ajung copiii în bande

În multe cazuri, copiii ajung în grupările armate pentru că nu au alte opțiuni de supraviețuire. Bandele controlează teritorii întinse în capitală și în zonele învecinate, unde gestionează inclusiv distribuția de alimente sau adăpost pentru copiii fără familie. În schimb, aceștia sunt atrași sau obligați să participe la activități ilegale. Potrivit unui raport ONU, copiii pot primi între 100 și 300 de dolari pentru diverse activități. Printre ele se numără supravegherea persoanelor răpite, colectarea de informații, jefuirea locuințelor sau monitorizarea poliției. Pentru misiuni considerate mai importante – cum ar fi răpiri sau confruntări armate – plățile pot ajunge până la 700 de dolari. Unii copii sunt recrutați prin promisiuni de bani și protecție, alții sunt forțați să se alăture sau sunt predați de familii disperate care speră astfel să-i protejeze.

Criza umanitară alimentează violența

Situația socială din Haiti s-a deteriorat grav în ultimii ani. Bandele armate controlează zone extinse din Port-au-Prince, unde practică extorcări, răpiri și atacuri asupra comunităților locale. În același timp, sute de mii de oameni au fost obligați să își părăsească locuințele. Potrivit estimărilor organizațiilor umanitare, peste 1,4 milioane de persoane sunt în prezent strămutate din cauza violenței. Experții spun că lipsa hranei și a serviciilor de bază contribuie direct la recrutarea copiilor de către bande.

Pentru a restabili ordinea, comunitatea internațională pregătește desfășurarea unei noi forțe multinaționale numite Gang Suppression Force. Planurile prevăd mobilizarea a aproximativ 5.500 de militari și polițiști străini. Ei vor lucra alături de forțele haitiene pentru a combate grupările armate. Primele unități au început deja să sosească în țară, inclusiv trupe trimise pentru a consolida misiunile internaționale existente. Specialiștii avertizează însă că intervenția militară ar putea pune forțele internaționale față în față cu copii înarmați. Organizațiile pentru drepturile omului cer ca soldații și polițiștii implicați în operațiuni să respecte proceduri speciale atunci când întâlnesc minori care fac parte din bande. Aceste proceduri prevăd ca minorii să fie preluați de instituții de protecție a copilului, nu tratați ca infractori adulți.

Reintegrarea copiilor, un proces dificil

Pentru copiii care reușesc să părăsească bandele, organizațiile internaționale încearcă să ofere programe de reintegrare socială. UNICEF derulează un program numit Prejeune, prin care sute de copii au primit sprijin psihologic, educațional și social pentru a reveni la o viață normală. Procesul este însă complex. Mulți dintre acești copii au fost implicați în acte de violență și se confruntă cu traume profunde. Din nefericire, comunitățile sau familiile nu sunt întotdeauna pregătite să îi primească înapoi. Pe fondul agravării crizei de securitate din Haiti, situația copiilor recrutați de bande rămâne una dintre cele mai dramatice consecințe ale conflictului care afectează țara.