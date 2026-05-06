Darul de nuntă în Spania vs. România, în 2026: diferențe de mentalitate, dar și de buget

Oricât s-ar schimba vremurile, oricât s-ar folosi procese noi de organizare, precum inteligența artificială, sau s-ar căuta formate mai originale și mai moderne, nunțile rămân un eveniment esențial în viața unui cuplu. O etapă aproape de neevitat, care continuă să genereze aceleași dileme în fiecare an, atât pentru cei care se căsătoresc, cât și pentru cei care primesc invitația.

Dacă există ceva care nu se schimbă, este faptul că acest eveniment implică cheltuieli pentru ambele părți, deși, fără îndoială, mai mari pentru unii decât pentru alții.

În timp ce în Spania darul este, în general, moderat și previzibil, în România suma poate crește rapid, în funcție de relația cu mirii și de așteptările sociale.

Cât se oferă la nunți în Spania

În 2026, în Spania, aproximativ 60% dintre invitați oferă între 100 și 200 de euro, iar media este de 178 de euro de persoană, potrivit studiului Real Wedding realizat de Bodas.net.

Darul este perceput, în primul rând, ca un gest simbolic și emoțional. Invitații contribuie la începutul vieții în doi, însă suma este, de regulă, adaptată la posibilitățile fiecăruia.

În ultimii ani, metodele de plată s-au modernizat. Pe lângă plicul clasic, mulți invitați aleg transferul bancar sau aplicații precum Bizum, iar în multe cazuri contul apare direct pe invitație.

Suma finală depinde de mai mulți factori, precum tipul locației, meniul sau relația cu mirii, însă diferențele nu sunt foarte mari. Chiar și rudele apropiate rareori depășesc praguri foarte ridicate comparativ cu alte țări.

Cât se dă la nunți în România

În România, situația este diferită. Deși nu există o sumă fixă, există un „standard social” mult mai ridicat.

Pentru cunoștințe sau colegi, darul pornește de la aproximativ 500 de lei de persoană. În cazul prietenilor sau rudelor apropiate, suma ajunge frecvent la 1.500 sau chiar 2.000 de lei de persoană, potrivit Money.ro.

Pentru un cuplu, acest lucru înseamnă adesea între 2.000 și 3.000 de lei sau chiar mai mult, în special în orașele mari, unde costurile evenimentelor sunt mai ridicate.

Un factor important este prețul meniului, care a crescut semnificativ în ultimii ani și poate depăși 400 de lei de persoană. De aici apare și o regulă nescrisă, dar știută de orice român: invitații încearcă să acopere meniul și să lase și un plus pentru miri.

De ce românii dau mai mult

Diferența nu ține doar de bani, ci mai ales de mentalitate. În Spania, nunta este privită în primul rând ca un eveniment social și emoțional. Darul este un gest de susținere, dar nu există o presiune puternică legată de valoare.

În România, nunta are și un rol financiar. Pentru multe cupluri, evenimentul este o ocazie de a recupera o parte din cheltuieli sau chiar de a strânge bani pentru începutul vieții în doi.

În plus, presiunea socială este mai ridicată. Suma oferită este influențată puternic de relația cu mirii, de așteptările familiei și de nivelul evenimentului.

Comparând direct cheltuiala:

Spania: aproximativ 100 – 200 euro, adică 500 – 1.000 lei de persoană

România: aproximativ 800 – 2.000 lei sau mai mult de persoană

Diferența devine și mai evidentă în cazul rudelor apropiate, unde românii ajung să ofere sume considerabil mai mari. Deși la prima vedere valorile pot părea apropiate, în realitate românii cheltuie mai mult la nunți decât spaniolii.

Nu este vorba doar despre costuri, ci despre modul în care este perceput evenimentul. În timp ce în Spania darul rămâne un gest simbolic, în România acesta este o spaimă pentru portofel și devine o contribuție financiară importantă, ceea ce explică diferențele semnificative dintre cele două țări.