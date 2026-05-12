Cristi Chivu, primit de președintele Italiei înaintea finala Cupei

Cristi Chivu trăiește o săptămână cu o încărcătură simbolică uriașă în Italia. După ce a cucerit titlul în Serie A cu Inter, antrenorul român a fost primit, alături de jucătorii săi și de delegația clubului milanez, la Palatul Quirinale de președintele Italiei, Sergio Mattarella, în ajunul finalei Cupei Italiei cu Lazio. Meciul este programat miercuri, 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, de la ora 21:00 în Italia, 22:00 în România.
Gabriel Negreanu
13 mai 2026, 00:51, Sport
Întâlnirea de la Quirinale a avut loc conform tradiției dedicate finalistelor Cupei Italiei. La ceremonie au participat reprezentanții celor două cluburi, Inter și Lazio, alături de oficiali ai sportului italian. Din partea campioanei Italiei au fost prezenți președintele și CEO-ul Giuseppe Marotta, conducerea clubului, stafful tehnic, jucătorii și antrenorul Cristian Chivu.

Tehnicianul român a ținut un discurs în fața președintelui Mattarella, în care a vorbit despre onoarea de a se afla într-un loc cu o asemenea semnificație, dar și despre responsabilitatea sportului în societate. Chivu a subliniat că antrenorii și fotbaliștii trebuie să fie exemple pentru copiii care îi urmăresc și a promis că Inter și Lazio vor încerca să onoreze competiția prin cea mai bună versiune a lor pe teren.

„Pentru noi, cei de la Inter, e un motiv de mare mândrie să fim aici pentru a sărbători finala Cupei Italiei. Republica Italiană recunoaște valoarea educațională și socială a sportului, iar pentru noi e o responsabilitate importantă să fim aici astăzi, tocmai întrucât, ca antrenori și sportivi, trebuie să fim purtători ai acestor valori. Avem datoria de a fi un exemplu pentru toți băieții și fetițele care ne urmăresc. Mâine, atât noi, cât și Lazio vom încerca să onorăm această mare competiție, oferind pe teren cea mai bună versiune a noastră”, a declarat fostul căpitan al naționalei României.

Întâlnire cu Papa

Pentru Chivu, momentul vine la doar câteva zile după o altă întâlnire importantă. Inter a fost primită pe 9 mai la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, după câștigarea campionatului Italiei. Suveranul Pontif i-a felicitat pe campionii din Serie A și le-a transmis că performanța sportivă trebuie dublată de responsabilitate și integritate.

Meci cu trofeul pe masă

Pe plan sportiv, Inter intră în finala Cupei Italiei din postura de campioană a Italiei și cu un moral excelent. Formația lui Chivu și-a asigurat matematic titlul după victoria cu Parma, 2-0.

În conferința de presă de dinaintea finalei, Chivu a cerut echipei calm și atitudine corectă. Antrenorul a avertizat că victoria recentă cu Lazio, 3-0 în Serie A, nu trebuie să inducă o stare de relaxare, pentru că o finală are o încărcătură complet diferită. „Trebuie să fim umili și să păstrăm atitudinea corectă”, a transmis tehnicianul lui Inter.

Finala cu Lazio poate aduce al doilea trofeu al sezonului pentru Inter și pentru Cristi Chivu, aflat la primul an pe banca primei echipe. Presa italiană a scris deja că șefii clubului pregătesc o recompensă pentru antrenorul român: prelungirea contractului până în 2028 și o creștere salarială până la aproximativ 3 milioane de euro pe sezon.

