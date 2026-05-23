Jonas Vingegaard câștigă etapa a 14-a în solitar și preia tricoul roz în Giro

Jonas Vingegaard a atacat cu aproximativ 4,6 kilometri înainte de sosire și nu a mai fost ajuns de niciunul dintre rivalii săi, impunându-se în solitar pe finalul ascensiunii alpine. Danezul a bifat astfel a treia victorie de etapă pe munte în ultimele opt zile și a făcut un pas important spre succesul final la Roma.

În urma sa, austriacul Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) a ocupat locul secund, la 49 de secunde, în timp ce germanul Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a completat podiumul la 58 de secunde. Restul favoriților au sosit la distanțe și mai mari.

Fostul lider al cursei, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a cedat pe ultimii kilometri ai urcării, după ce condusese clasamentul general timp de mai multe etape, și a pierdut tricoul roz în fața lui Vingegaard.

Atacul danezului a fost pregătit de echipa Visma | Lease a Bike, care a controlat ritmul în pluton pe ascensiunea finală, însă niciunul dintre adversari nu a reușit să răspundă accelerării decisive.

Prin acest succes, Jonas Vingegaard intră în ultima săptămână a Giro d’Italia în poziția de lider al clasamentului general, cu un avans de 2 minute și 26 de secunde, fiind principal favorit la victoria finală.