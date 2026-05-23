Computerele cuantice intră în linie dreaptă: olandezii ar putea schimba tehnologia viitorului

Dispozitivul este bazat pe qubiți de spin, adică unități de informație cuantică ce folosesc orientarea spinului unei particule (o proprietate fundamentală a electronilor), într-un semiconductor.

Potrivit Futura Sciences, acesta este considerat cel mai mare de acest tip realizat până acum, fiind conceput pentru a permite extinderea către arhitecturi mai complexe.

Germaniul, alternativa la tehnologiile clasice

Spre deosebire de alte abordări din calculul cuantic, care folosesc circuite supraconductoare sau ioni capturați – atomi încărcați electric, izolați și controlați individual cu ajutorul câmpurilor electromagnetice, noul tip de procesor mizează pe utilizarea germaniului.

Acesta este un material extrem de apreciat pentru proprietățile sale în controlul spinului și pentru potențialul de producție la scară industrială.

Accent pe producția la scară mare

Procesorul este construit pe o tehnologie compatibilă cu procesele CMOS – tehnologia standard folosită în fabricarea majorității cipurilor electronice moderne, ceea ce ar putea înlesni integrarea sa în infrastructuri de producție existente.

Compania dezvoltatoare, start-up-ul olandez Groove Quantum, susține că arhitectura cipului a fost gândită pentru scalare, fiind proiectată astfel încât mai multe unități să poată fi conectate într-un sistem mai mare.

De asemenea, dispozitivul este compatibil cu procesele industriale existente, ceea ce ar elimina necesitatea construirii unor linii de producție complet noi pentru tehnologiile cuantice. Acest lucru ar reduce costurile de producție și ar permite o implementare mai rapidă a tehnologiei la scară industrială.

16 milioane de euro pentru dezvoltarea procesorului

Proiectul a atras o finanțare de tip seed de aproximativ 16 milioane de euro, o rundă de investiții destinată companiilor aflate la început de drum, fondurile urmând să fie folosite pentru accelerarea dezvoltării platformei de calcul cuantic.

Compania susține că utilizarea germaniului și a unei arhitecturi semiconductoare reprezintă un avantaj în încercarea de a depăși limitările actuale ale qubiților, în special în ceea ce privește stabilitatea și controlul acestora. În prezent, principala provocare este menținerea stărilor cuantice suficient de stabile pentru a permite calcule precise, fără erori cauzate de interferențe externe.