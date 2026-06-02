Cinci plante cățărătoare care cresc rapid și pot fi cultivate în fața ușii de la intrare

Plantele cățărătoare pot adăuga un plus de farmec la orice casă pe timpul verii, potrivit Express.

Pentru o intrare plină de flori, Ideal Home recomandă cinci plante cățărătoare care pot fi cultivate în fața ușii și care vor înflori în câteva luni.

Iasomia stelată

Această plantă cățărătoare arată bine tot timpul anului, datorită frunzișului lucios. În timpul verii, când înflorește, va emana un miros dulceag.

Iasomia stelată preferă locurile orientate spre sud sau vest și se dezvoltă bine în șase până la opt ore de soare. Poate fi plantată la aproximativ 30 cm distanță de perete și apoi așezată pe sârmă sau spalier, pentru a o ajuta să se cațere.

Clematis

Aceasta poate crește câțiva metri într-un singur an, fiind ideală pentru grădinarii nerăbdători. Ocupă puțin spațiu și preferă locurile orientate spre est. Clematis va avea nevoie de sârme sau spalieri pentru a se cățăra, astfel încât să își poată înfășura tulpinile de frunze în jurul structurilor.

Trandafiri cățărători

Aceste flori sunt o alegere populară în Marea Britanie, potrivit sursei citate. Pot crește rapid pentru a acoperi arcade și pereți. Vor înflori în repetate rânduri și oferă un parfum minunat în lunile mai calde.

Alegerea unui soi fără spini este recomandată pentru plasarea lor la ușă. Trandafirii cățărători preferă ușile orientate spre sud sau vest și vor avea nevoie de un suport solid, deoarece nici ei nu pot urca pereții fără structură.

Glicină

Glicina este o altă plantă emblematică a caselor britanice, conform sursei. Este ușor de cultivat, iar florile sale mov oferă un aspect plăcut oricărei gospodării.

Deoarece crește repede, este recomandată tăierea regulată. Și glicina are nevoie de un suport solid ancorat în casă, deoarece plantele mature pot deveni foarte grele.

Caprifoi

Nu în cele din urmă, caprifoiul este și el o alegere bună, datorită parfumului său dulce. Mirosul său devine deosebit de vizibil în zilele călduroase de vară și seara.

Și această plantă crește rapid, în jurul spalierelor și a suporturilor de uși. Unele variante sunt veșnic verzi, ceea ce va oferi frunziș pe tot parcursul anului.

Este ușor de îngrijit, dar va avea nevoie de udare abundentă în lunile de vară.