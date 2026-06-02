Catedrala Notre-Dame își dezvăluie secretele: 1.700 de ani de istorie ascunsă

Lucrările au început înaintea amenajării noii piețe din fața catedralei, potrivit The Independent. Autoritățile vor să transforme spațiul într-o zonă mai verde și mai răcoroasă. Înainte de începerea șantierului, legislația impune cercetarea arheologică a terenului pentru protejarea eventualelor vestigii.

O parte a esplanadei a fost transformată într-un șantier arheologic deschis, situat la câțiva pași de coada de turiști care așteaptă să viziteze celebra catedrală. La aproximativ patru metri sub nivelul actual al solului, echipele de cercetare explorează straturi istorice care coboară până în perioada Parisului roman.

Monede romane și inscripții nedescifrate

Printre sutele de obiecte descoperite până acum se numără o monedă din secolul al IV-lea cu efigia împăratului Constantin, fragmente de ceramică medievală și numeroase alte artefacte. Unele cioburi poartă inscripții sau semne roșiatice pe interior, a căror semnificație nu a fost încă descifrată.

Primele vestigii apar la aproximativ 50 de centimetri sub suprafață. La patru metri adâncime, arheologii continuă să găsească obiecte. În anumite zile, echipele umplu până la 15 lăzi cu materiale recuperate din straturi de pământ rămase neatinse timp de decenii.

Două milenii de istorie suprapuse

Situl se află pe Île de la Cité, insula de pe Sena unde a luat naștere Parisul. În 1163, când a început construcția Catedralei Notre-Dame, întreaga piață era ocupată de locuințe medievale despărțite de o singură stradă. Cercetătorii au ajuns acum la pivnițele acelor clădiri.

Sub acestea au fost identificate gropi de depozitare a cerealelor din perioadele merovingiană și carolingiană, datate între secolele VI și X. Mai jos se află un cartier roman dens populat, din secolele IV-V.

În doar patru metri de pământ sunt suprapuse aproape două milenii de istorie. Specialiștii spun că straturile oferă o imagine rară asupra evoluției Parisului, de la perioada medievală până la cea romană și, posibil, chiar mai devreme.

Descoperiri din fostele latrine medievale

Cele mai bogate descoperiri provin din fostele latrine ale caselor medievale, care serveau și drept gropi de gunoi. Arheologii au recuperat de aici ulcioare și căni întregi, păstrate în stare remarcabilă, alături de fragmente de veselă și oase de animale.

Potrivit cercetătorilor, ceramica completă este rar întâlnită în astfel de săpături. Deșeurile moi au protejat obiectele, permițând conservarea lor timp de secole.

Monedele descoperite au fost găsite într-o stare avansată de degradare, însă radiografiile au permis identificarea lor. Una dintre acestea îl reprezintă pe împăratul Constantin, care a condus Imperiul Roman la începutul secolului al IV-lea. Astfel de artefacte ajută la datarea precisă a straturilor arheologice.

Urmele Parisului roman

Arheologii acordă o importanță deosebită vestigiilor romane, considerate cele mai vechi și mai puțin cunoscute. În epoca romană, orașul se numea Lutetia, iar centrul său era situat pe malul stâng al Senei.

După declinul Imperiului Roman, populația s-a retras pe Île de la Cité, care a fost fortificată cu pietre recuperate din construcții mai vechi. Echipa de cercetare a găsit dovezi ale acestei practici: o treaptă romană provenită dintr-o clădire mai mare, reutilizată ulterior ca element de pavaj într-un drum.

Toate obiectele descoperite sunt transportate la centrul de arheologie al orașului Paris, unde sunt conservate și studiate.

Cum va arăta noua piață din fața catedralei

Cercetătorii subliniază că astfel de intervenții sunt posibile doar înaintea unor lucrări de construcție. În acest caz, săpăturile au fost declanșate de proiectul de reamenajare a zonei din jurul catedralei.

Noua piață ar urma să fie finalizată în mare parte până în 2028. Proiectul prevede plantarea a 160 de arbori și instalarea unui sistem cu peliculă subțire de apă care să răcorească suprafața de piatră în timpul verii, ca parte a măsurilor de adaptare la temperaturile tot mai ridicate asociate schimbărilor climatice.

Vechea parcare subterană din zonă va fi redeschisă și transformată într-un centru pentru vizitatori cu vedere spre Sena.

Până atunci, arheologii speră să sape și mai adânc, dincolo de nivelurile romane, în căutarea urmelor galilor, populația care a locuit regiunea înaintea romanilor.