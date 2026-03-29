Chinezii au testat roboți-câini de luptă care operează autonom ca o „haită de lupi”

Chinezii au testat mai mulți roboți-câini de luptă care operează autonom ca o „haită de lupi”. Aceștia sunt folosiți în scopuri militare și pot lua decizii pe câmpul de luptă fără un operator uman. Câinii se coordonează reciproc și pot face mai multe tipuri de operațiuni.
Sursa foto: captură video X
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 10:51, Știri externe

Chinezii au testat un sistem în care roboți sub formă de câini operează autonom ca o „haită de lupi”, potrivit International Defence Analysis.

În timpul testelor, haita a operat într-o rețea senzorială comună. Practic, roboții s-au coordonat și au luat decizii fără control uman constant.

Roboții au efectuat sarcini de recunoaștere, atac și logistică. Organizatorii testului au impus ca pentru utilizarea forței să fie nevoie de aprobarea operatorului.

Sistemul poate funcționa și împreună cu dronele, combinând operațiunile pe principiul „aer-sol”.
Primele imagini cu haita de roboți au fost publicate de chinezi în această săptămână. Testul arată un salt major în tehnologia autonomă și ridică întrebări urgente despre viitorul conflictelor deoarece roboții militari cu inteligență artificială sunt din ce în ce mai deștepți, nu obosesc și nu se tem.

