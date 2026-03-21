Fără nervozitate, fără căderi. Compusul care vrea să înlocuiască cafeina din băuturile energizante

O substanță pe care corpul dvs. o produce deja când beți cafea este acum vândută ca băutură energizantă separată. Promite energie fără nervozitate.
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 07:58, Life-Inedit

O alternativă la cafeină numită paraxantină începe să apară în băuturile energizante și în unele produse din cafea.

Producătorii promit energie concentrată, fără tremurături sau căderi bruște. Dovezile științifice sunt însă încă limitate, potrivit The Conversation.

Paraxantina este un compus pe care organismul îl produce în mod natural când descompune cafeina. Acum, unele companii îl folosesc direct în băuturi și suplimente, fără a mai trece prin cafeină.

La fel ca aceasta, paraxantina blochează adenozina, mesagerul chimic din creier care provoacă senzația de somn. Rezultatul este o stare temporară de vigilență, cu atenție și timp de reacție îmbunătățite.

Alternativa la cafeină care promite energie „curată”

Studii de mică amploare raportează îmbunătățiri ale atenției, memoriei pe termen scurt și timpului de reacție. Efectele ar dura până la șase ore după administrarea unei capsule de 200 mg.

Un studiu recent sugerează că paraxantina ar putea depăși chiar cafeina în privința performanței cognitive după efort fizic. Baza de dovezi rămâne însă limitată, iar studiile independente de replicare sunt rare.

Unele băuturi pe bază de paraxantină conțin între 200 și 300 mg per porție. Această doză este comparabilă cu cea din cafeaua tare sau din băuturile energizante obișnuite.

Ce spun autoritățile de reglementare

În Europa, paraxantina este evaluată ca „aliment nou”. Studiile pe adulți, cu doze de până la 200 mg pe zi timp de o săptămână, au fost bine tolerate.

Autoritățile subliniază că paraxantina nu are o istorie îndelungată de utilizare în alimente. Nu este recomandată copiilor sau în timpul sarcinii, la fel ca și cafeina.

Studiile toxicologice pe animale sunt încurajatoare. Cercetările pe termen lung la oameni sunt însă rare, iar datele despre consumul regulat al unor doze mari lipsesc aproape complet.

„Energie curată” – un termen fără acoperire științifică

Companiile descriu adesea produsele cu paraxantină ca oferind energie „curată” sau mai lină. Acești termeni nu au nicio semnificație științifică formală, avertizează cercetătorii.

Unii utilizatori pot percepe un efect mai lin decât cel al cafeinei. Lipsesc însă studii clinice comparative ample și independente.

Specialiștii recomandă să tratați paraxantina la fel ca pe cafeină. Utilizați cea mai mică doză eficientă, evitați-o spre sfârșitul zilei și nu o combinați cu alți stimulenți.

