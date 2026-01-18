Alcaraz pornește în căutarea Grand Slam-ului carierei cu un test dificil la Australian Open

Spaniolul, favorit numărul 1, s-a impus cu 6-3, 7-6 (7/2), 6-2 pe Rod Laver Arena, livrând opt ași și 38 de lovituri câștigătoare. Va juca în turul doi cu germanul Yannick Hanfmann.

Totuși, Alcaraz a comis și 36 de erori neforțate, mai multe decât adversarul său clasat pe locul 81 mondial.

„În primul rând, sunt foarte, foarte fericit că am pășit din nou pe teren pentru prima dată în acest sezon”, a spus spaniolul, care în pregătire a jucat doar un meci demonstrativ cu marele său rival Jannik Sinner.

„Nu se putea mai bine decât să joc pe Rod Laver Arena. A fost un meci bun. Adam a scos câteva lovituri excelente și a arătat un nivel foarte bun, așa că și eu a trebuit să fiu la înălțime. Per ansamblu, sunt mulțumit de cum am jucat astăzi. A fost mereu bine poziționat și solid de la linia de fund, iar mingea lui plată mi-a dat mult de furcă. A fost un meci foarte solid”, a completat Alcaraz.

Alcaraz nu a trecut niciodată de sferturi la Australian Open

Alcaraz, care la 22 de ani are deja șase titluri de Grand Slam, nu a reușit însă să treacă până acum de sferturi la Melbourne, pierzând anul trecut în fața lui Novak Djokovic și în 2024 în fața lui Alexander Zverev.

În eventualitatea în care ar câștiga la Australian Open, spaniolul ar deveni cel mai tânăr bărbat care realizează un Grand Slam în carieră (câștigarea tuturor celor patru turnee de Grand Slam), depășindu-l pe Rafael Nadal, care a cucerit toate cele patru turnee majore până la 24 de ani. De asemenea, ar fi cel mai tânăr bărbat din era Open care câștigă șapte Grand Slam-uri, de la Bjorn Borg, la 23 de ani.

Deși Alcaraz nu a pierdut niciodată în primul tur la un Grand Slam, Walton, în vârstă de 26 de ani, i-a oferit un test dificil.