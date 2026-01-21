Alcaraz, calificare în turul trei la Australian Open

Spaniolul s-a impus în fața numărului 102 în clasamentul ATP cu 7-6(4), 6-3, 6-2.

Primul set a durat 78 de minute, fiind cel mai lung set din cariera lui Alcaraz la turneele de Grand Slam, scrie atptour.com.

Germanul, care a condus cu 3-1 în set și a salvat două puncte de break la 5-5, a construit mai târziu un avantaj de 4/3 în tie-break, înainte ca Alcaraz să câștige patru puncte consecutive.

Hanfmann, în vârstă de 34 de ani, care s-a logodit joi trecută la Melbourne, încerca să devină primul jucător din afara Top 100 al clasamentului ATP care îl învinge pe Alcaraz la un turneu major.

Hanfmann a fost afectat și de o aparentă accidentare la mușchii oblici, care a necesitat tratament din partea fizioterapeutului între seturile doi și trei.

Capul de serie numărul unu îl va întâlni în turul trei pe Michael Zheng sau pe Corentin Moutet.

Alcaraz este la două victorii distanță de a egala cel mai bun rezultat al său la Australian Open: sferturile de finală în fiecare din ultimii doi ani.

Jucătorul de 22 de ani încearcă să devină cel mai tânăr jucător din istorie care să realizeze Grand Slam-ul în carieră la simplu și cel mai tânăr din Era Open care să câștige șapte titluri majore la simplu.