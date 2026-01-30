Zverev, după înfrângerea cu Alcaraz la Australian Open: Amândoi am ajuns la limitele absolute

„Cred că amândoi am ajuns la limitele noastre absolute. Sunt într-un fel mândru de mine, de felul în care am rezistat și am revenit de la 0-2 la seturi”, a spus Alexander Zverev la conferința de presă, după semifinală, potrivit ATP.

Germanul, locul 3 mondial, a fost la doar trei puncte de victorie în setul decisiv. Alcaraz a revenit de la 3-5 și s-a impus, punând capăt visului lui Zverev de a juca a patra finală de Grand Slam din carieră și de a cuceri primul său titlu major.

„O luptă incredibilă, o bătălie. Un final nefericit pentru mine, dar sincer nu mai aveam absolut nimic în rezervă. Sunt mult prea obosit ca să simt ceva acum. Probabil peste două zile voi avea alte emoții, dar în acest moment sunt pur și simplu epuizat”, a mai spus Zverev.

Deși dezamăgit, germanul vede partea pozitivă.

„Este începutul anului. Dacă voi continua să joc, să mă antrenez și să muncesc așa cum am făcut-o în perioada de pregătire, cred cu tărie că va fi un an bun pentru mine”, a spus el.

Zverev a identificat momentul-cheie al partidei.

„Setul al doilea simt că trebuia să-l câștig. Am servit pentru el și nu am jucat bine acel game. Acolo cred că s-a făcut diferența”, a declarat Zverev.

Despre setul decisiv, care a durat 80 de minute, Zverev a spus: „Singurul meu gând era să nu cad pe teren. Știu că Alcaraz este extrem de puternic fizic și greu de învins în meciuri lungi”.

După această victorie, Carlos Alcaraz conduce cu 7-6 în duelurile directe cu Zverev și îl va întâlni în finala Australian Open pe Jannik Sinner sau Novak Djokovic.