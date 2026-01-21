Gabriela Ruse, calificare în premieră în turul 3 la Australian Open, după ce trece de Tomljanovic

Succesul vine după o prestație extrem de solidă din punct de vedere statistic, Gabriela Ruse dominând partida atât la serviciu, cât și pe retur, în fața reprezentanteți țării gazdă a turneului.

Românca a impresionat în special prin eficiența la primul serviciu. Ruse a câștigat 81% dintre punctele jucate cu prima minge (26/32), un indicator clar al controlului exercitat în game-urile proprii.

De asemenea, a comis o singură dublă greșeală, comparativ cu șapte ale australiencei.

Gabriela Ruse a servit 3 ași, față de doar 1 reușit de Tomljanovic, iar viteza medie a primului serviciu a fost de 163 km/h, peste cea a adversarei sale.

Diferența s-a făcut însă în special la retur, acolo unde românca a fost mult mai agresivă.

Ruse a câștigat 44% dintre punctele jucate la primire, față de doar 29% în dreptul australiencei. Pe returul la primul serviciu al adversarei, Gabriela a câștigat 41% dintre puncte.

Gabriela Ruse a încheiat partida cu 22 de lovituri câștigătoare, dublu față de australiancă.

Prin această victorie, Gabriela Ruse își asigură prezența în turul al treilea, cel mai bun rezultat al carierei sale la Australian Open.

„A treia oară a fost cu noroc. Am zis că astăzi este ziua mea. Ajla este o jucătoare foarte bună. Am încercat să fiu agresivă și să rămân pozitivă. Le mulțumesc suporterilor români și celor prezenți în loja mea”, a spus Gabriela Ruse la finalul meciului.

Pentru un loc în optimile de finală, românca va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre Maria Sakkari și Mirra Andreeva, meci programat să înceapă după ora 10:00.