Gabriela Ruse se va confrunta cu Mirra Andreeva, locul 7 mondial, în turul 3 de la Australian Open

Gabriela Ruse (28 de ani, locul 79 WTA) s-a impus în turul doi în minimum de seturi, 6-4, 6-4, bifând cea mai bună performanță a carierei la Australian Open.

La scurt timp după finalul meciului Gabrielei Ruse, rusoaica Mirra Andreeva (18 ani) a eliminat-o fără emoții pe Maria Sakkari (Grecia, locul 53 WTA), scor 6-0, 6-4, într-o oră și 8 minute.

Rusoaica a dominat clar primul set, câștigat fără game pierdut, confirmând forma excelentă arătată și în runda inaugurală.

Andreeva continuă astfel să impresioneze la Melbourne, după ce săptămâna trecută și-a trecut în palmares trofeul la turneul de la Adelaide.

Partida din turul 3 va fi prima confruntare directă dintre Gabriela Ruse și Mirra Andreeva în circuitul WTA. Meciul este programat vineri dimineață, ora urmând să fie anunțată de organizatori.

Calificarea în turul 3 i-a adus Gabrielei Ruse un premiu aproximativ 188.500 de euro.

Totodată, rezultatul de la Melbourne o propulsează în clasamentul WTA actualizat până pe locul 71, cu șanse reale de a se apropia de Top 60 în cazul unui nou succes.