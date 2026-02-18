WTA pregătește schimbări majore. Un nou „Consiliu de arhitectură” va redesena circuitul feminin

Women’s Tennis Association anunță crearea unui nou „Consiliu de arhitectură”, un grup care va analiza și propune modificări importante pentru circuitul mondial feminin.

Decizia aceasta a WTA vine după ce au apărut tot mai multe nemulțumiri legate de programul competițional, considerat prea încărcat pentru jucătoare.

Președinta WTA, Valerie Camillo, a explicat că inițiativa apare după o serie lungă de discuții cu sportivele și organizatorii de turneele de tenis. În ultimele săptămâni, mai multe jucătoare s-au retras de la Dubai Tennis Championships din cauza oboselii și a problemelor fizice, fapt care a reaprins dezbaterea despre ritmul competițiilor.

Noua structură va fi condusă de Jessica Pegula, în prezent numărul 5 mondial la categoria WTA. Ca misiune, grupul va propune soluții bine definite și folositoare, care pot intra în vigoare din 2027.

„Există un sentiment general în circuit că actualul calendar nu este viabil pentru jucătoare”, a scris Camillo într-o scrisoare adresată jucătoarelor şi partenerilor turneelor. „Este important să adoptăm o abordare nouă şi colaborativă pentru a păstra cât mai bine calitatea competiţiilor. Consiliul se va concentra în primul rând pe domeniile în care WTA are autoritate directă pentru a impulsiona schimbarea, identificând în acelaşi timp oportunităţile pe termen lung care vor necesita o coordonare mai amplă în cadrul sportului”, a adăugat ea.

Din acest consiliu fac parte jucătoare din circuit, reprezentanți ai turneelor importante, membri ai conducerii WTA și specialiști în planificarea competițiilor sportive.

Scopul măsurii este găsirea unui echilibru între cerințele comerciale și sănătatea sportivelor, astfel încât nivelul competițiilor să rămână ridicat pe un termen mai îndelungat.