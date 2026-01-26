Australian Open. Jessica Pegula o elimină pe Madison Keys, campioana din 2025. O va întâlni pe Amanda Anisimova în sferturi

Meciul dintre Pegula și Keys a fost primul duel integral american din optimile de finală ale turneului de la Melbourne din ultimii șase ani.

Pegula s-a impus după o oră și 18 minute, reușind să câștige patru game-uri pe serviciul lui Keys și să îi anihileze principalele arme.

Finalistă la US Open în 2024, Pegula a avut un procentaj de peste 70% la retururile puse în teren și a comis doar 13 erori neforțate, față de cele 28 ale adversarei sale.

Grație acestui joc, s-a desprins rapid la 6-3, 4-1, avantaj pe care l-a gestionat până la final.

Madison Keys, cap de serie numărul 9, venea după 10 victorii consecutive la Melbourne, inclusiv trei în actuala ediție.

Prin acest succes, Jessica Pegula își îmbunătățește bilanțul în meciurile din optimile de finală ale turneelor de Grand Slam la 8 victorii și 2 înfrângeri.

De asemenea, americanca și-a consolidat statistica impresionantă în duelurile cu jucătoare din SUA, având 28 de victorii și doar 3 înfrângeri după eliminarea suferită în fața lui Keys la US Open 2023.

O altă adversară americană pentru Pegula, în sferturi

Jessica Pegula o va întâlni în sferturile de finală ale Australian Open pe Amanda Anisimova, cap de serie numărul 4.

Amanda Anisimova, locul 4 mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open după victoria obținută luni în fața chinezoaicei Xinyu Wang, scor 7-6(4), 6-4.

Americanca și-a asigurat astfel, în premieră, prezența între primele opt jucătoare la Melbourne, după ce în edițiile anterioare fusese eliminată de trei ori în optimi.

Jucătoarea în vârstă de 24 de ani traversează o perioadă excelentă, cu 16 victorii în ultimele 18 meciuri disputate la turnee de Grand Slam.

La Australian Open 2026, Anisimova nu a pierdut niciun set, trecând anterior de Iona Waltert, Katerina Siniaková și Peyton Stearns.

Anisimova a impresionat în meciul cu Wang prin calmul arătat în momentele-cheie, câștigând 77% dintre punctele jucate cu primul serviciu și cedând doar șase puncte pe propriul serviciu în setul al doilea.