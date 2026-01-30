Olivia Gadecki și John Peers au câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul la dublu mixt la Australian Open

Beneficiind de susținerea publicului de la Melbourne Park, cei doi s-au impus într-o finală spectaculoasă în fața francezilor Kristina Mladenovic / Manuel Guinard, scor 4-6, 6-3, [10-8], după ce au fost conduși în super tie-break.

Australienii au revenit de la 5-7 în decisiv, reușind cinci din ultimele șase puncte ale meciului. Gadecki a fost decisivă în schimburile de pe fundul terenului, în timp ce perechea franceză a cedat pe final.

Finala a durat aproape două ore, iar setul decisiv a fost încheiat după ce returul lui Guinard la serviciul secund al lui Peers s-a oprit în fileu.

Gadecki și Peers au devenit astfel primii jucători care câștigă titluri consecutive la dublu mixt la Australian Open după Jana Novotna și Jim Pugh (1988–1989).

Totodată, este prima pereche australiană care reușește această performanță la turneul de la Melbourne după Margaret Court și Ken Fletcher (1963–1964).

Pentru John Peers, acesta este al treilea titlu de Grand Slam la dublu mixt, după cel obținut la US Open 2022, alături de Storm Sanders.

Jucătorul în vârstă de 37 de ani mai are în palmares un titlu la dublu masculin la Australian Open (2017), câștigat cu Henri Kontinen, precum și medalia de aur olimpică obținută la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, alături de Matthew Ebden.