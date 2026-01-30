Prima pagină » Sport » Olivia Gadecki și John Peers au câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul la dublu mixt la Australian Open

Olivia Gadecki și John Peers au câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul la dublu mixt la Australian Open

Perechea australiană Olivia Gadecki / John Peers a cucerit, vineri, titlul la dublu mixt la Australian Open 2026, devenind primul cuplu care își apără trofeul la Melbourne după o pauză de 37 de ani.
Olivia Gadecki și John Peers au câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul la dublu mixt la Australian Open
sursă foto: Australian Open
Petre Apostol
30 ian. 2026, 07:19, Sport

Beneficiind de susținerea publicului de la Melbourne Park, cei doi s-au impus într-o finală spectaculoasă în fața francezilor Kristina Mladenovic / Manuel Guinard, scor 4-6, 6-3, [10-8], după ce au fost conduși în super tie-break.

Australienii au revenit de la 5-7 în decisiv, reușind cinci din ultimele șase puncte ale meciului. Gadecki a fost decisivă în schimburile de pe fundul terenului, în timp ce perechea franceză a cedat pe final.

Finala a durat aproape două ore, iar setul decisiv a fost încheiat după ce returul lui Guinard la serviciul secund al lui Peers s-a oprit în fileu.

Gadecki și Peers au devenit astfel primii jucători care câștigă titluri consecutive la dublu mixt la Australian Open după Jana Novotna și Jim Pugh (1988–1989).

Totodată, este prima pereche australiană care reușește această performanță la turneul de la Melbourne după Margaret Court și Ken Fletcher (1963–1964).

Pentru John Peers, acesta este al treilea titlu de Grand Slam la dublu mixt, după cel obținut la US Open 2022, alături de Storm Sanders.

Jucătorul în vârstă de 37 de ani mai are în palmares un titlu la dublu masculin la Australian Open (2017), câștigat cu Henri Kontinen, precum și medalia de aur olimpică obținută la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, alături de Matthew Ebden.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut în această seară chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie
Gandul
Milionarul din România care s-a declarat 'sărac' în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme. Lucrare de „împăcare” a unui cuplu, taxată cu aproape 90.000 de euro
Libertatea
Ce făceau bătrânii pe vremuri pentru insomnie. Remedii simple care ajutau la somn fără pastile
CSID
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor