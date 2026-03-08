Prețul petrolului brut depășește100 de dolari pe baril

Prețul barilului de țiței Brent, standardul internațional, a fost de 101,19 dolari la scurt timp după reluarea tranzacțiilor la Bursa de Comerț din Chicago, în creștere cu 9,2% față de prețul de decontare de vineri de 92,69 dolari, relatează AP.

West Texas Intermediate, țițeiul ușor produs în Statele Unite, se vindea la aproximativ 107,06 dolari pe baril. Aceasta este cu 16,2% mai mare decât prețul de decontare de vineri de 90,90 dolari. Ambele ar putea crește sau scădea pe măsură ce tranzacțiile pe piață continuă.

Creșterile au urmat creșterii prețurilor la țițeiul din SUA cu 36% și a prețurilor la țițeiul Brent cu 28% săptămâna trecută. Prețurile petrolului au crescut vertiginos pe măsură ce războiul, aflat acum la a doua săptămână, a prins în capcană țări și locuri esențiale pentru producția și transportul petrolului și gazelor din Golful Persic.

Creșterea prețului, influențată de blocarea Strâmtorii Ormuz

Aproximativ 15 milioane de barili de țiței – aproximativ 20% din petrolul mondial – sunt transportați de obicei zilnic prin Strâmtoarea Ormuz , potrivit firmei independente de cercetare Rystad Energy. Amenințarea atacurilor iraniene cu rachete și drone a împiedicat petrolierele să traverseze strâmtoarea, care se învecinează la nord cu Iranul, transportând petrol și gaze din Arabia Saudită, Kuweit, Irak, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Iran.

Irakul, Kuweitul și Emiratele Arabe Unite și-au redus producția de petrol pe măsură ce rezervoarele de stocare se umplu, din cauza capacității reduse de a exporta țiței. Iranul, Israelul și Statele Unite au atacat, de asemenea, instalațiile petroliere și gaziere de la începutul războiului, exacerbând preocupările legate de aprovizionare.

Îngrijorări pe piețele financiare

Ultima dată când contractele futures pentru țițeiul american s-au tranzacționat peste 100 de dolari pe baril a fost pe 30 iunie 2022, când prețul a ajuns la 105,76 dolari. Pentru Brent, a fost pe 29 iulie 2022, când prețul a ajuns la 104 dolari pe baril.

Creșterea prețurilor la petrol la nivel global, de la atacul Israelului și al SUA asupra Iranului pe 1 martie, a zguduit piețele financiare, stârnind îngrijorări că majorarea costurilor energiei va alimenta inflația și va duce la cheltuieli mai mici din partea consumatorilor americani, principalul motor al economiei.