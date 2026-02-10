Prima pagină » Știri externe » Anthropic a distrus milioane de cărți pentru a-și antrena chatbotul Claude. Detalii despre Project Panama

Un proiect intern, menținut departe de ochii publicului, a scos la iveală modul în care Anthropic, compania creatoare a chatbotului Claude, a achiziționat și a distrus milioane de cărți tipărite pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială. Il Post arată că deși această metodă pare șocantă, ea ar putea oferi o bază legală mai solidă comparativ cu alte practici din industrie.
Anthropic a distrus milioane de cărți pentru a-și antrena chatbotul Claude. Detalii despre Project Panama
10 feb. 2026

În 2024, unul dintre cofondatorii Anthropic a prezentat angajaților un plan ambițios, denumit intern „Project Panama”. Acesta avea ca scop digitalizarea rapidă a unor cantități impresionante de cărți fizice. Metoda implica achiziționarea de volume de la magazine de vechituri. Acestora li se îndepărta cotorul pentru a facilita scanarea, ceea ce le transforma în obiecte inutilizabile. Din acest motiv, inițiativa a fost tratată cu o confidențialitate extremă, scrie Il Post.

Anthropic și motivele din spatele distrugerii cărților

Spre deosebire de inițiative precum Google Books, care scanează volume fără a le altera, Anthropic a optat pentru o abordare rapidă și invazivă. Milioane de exemplare, provenite majoritar de la revânzători internaționali de pe piața de second-hand, au fost procesate prin această metodă.

Numeroase companii de inteligență artificială au fost acuzate că și-au antrenat modelele folosind copii digitale obținute ilicit de pe platforme denumite „biblioteci-umbră”. Cu toate acestea, documente ce au ieșit la lumină în contextul unui proces colectiv sugerează că Anthropic a încercat să evite un astfel de risc, utilizând exclusiv materiale dobândite legal.

Legalitate versus controverse morale

Instanțele americane înclină să considere că utilizarea operelor protejate de drepturi de autor pentru antrenarea sistemelor AI se poate încadra sub incidența conceptului de „fair use” (utilizare echitabilă), cu condiția unui scop transformativ. Astfel, distrugerea cărților achiziționate în mod legitim ar putea oferi, în mod paradoxal, o soluție juridică mai sigură. Se impune totuși întrebarea etică fundamentală: până unde pot merge entitățile din domeniul AI în căutarea progresului tehnologic?

