O embolie pulmonară, cauza morții actriței Catherine O’Hara

Actrița Catherine O'Hara a murit din cauza unei embolii pulmonare, cauza principală fiind cancerul, este concluzia legiștilor menționată în cetrificatul de deces.
10 feb. 2026, 01:22, Cultură-Media

Un certificat de deces emis luni în comitatul Los Angeles menționează embolia pulmonară, care apare atunci când un cheag de sânge blochează o arteră din plămâni, drept cauza imediată a morții actriței, survenită pe 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani. Cancerul a fost cauza pe termen lung, potrivit AP.

Oncologul care a semnat certificatul a indicat că o trata pe O’Hara din martie anul trecut și că a văzut-o ultima dată pe 27 ianuarie. Ea a murit la un spital din Santa Monica, California.

Îndrăgita actriță de comedie născută în Canada a jucat rolul mamei lui Macaulay Culkin în două filme „Singur acasă” și a câștigat un premiu Emmy pentru rolul dramatic Moira Rose din „Schitt’s Creek”.

Moartea ei a fost o surpriză pentru majoritatea, iar o declarație inițială a reprezentanților ei spunea doar că a murit „în urma unei scurte boli”.

Colaboratori precum Culkin, Christopher Guest, Eugene Levy și Pedro Pascal i-au adus un omagiu plin de dragoste după moartea sa.

Documentul menționa că a fost incinerată. Profesia ei este „actriță” și afacerea ei este filmul. Se menționa că și-a practicat meseria timp de 50 de ani.

