Alternativa la Provence: regiunea slovenă cu podgorii vechi de 2.000 de ani și sate medievale

Comparată adesea cu Provence datorită peisajelor mediteraneene, podgoriilor și plantațiilor de lavandă, regiunea atrage vizitatori prin prețurile accesibile, gastronomia locală și lipsa aglomerației specifice marilor destinații turistice.

O regiune viticolă cu o istorie de peste două milenii

Potrivit publicației britanice Daily Mail, Valea Vipava beneficiază de un climat blând, influențat de Marea Adriatică, și este cunoscută pentru podgoriile sale, unde sunt cultivate soiuri locale precum Zelen și Pinela, întâlnite aproape exclusiv în această parte a Sloveniei. Tradiția viticolă a regiunii datează de aproximativ 2.000 de ani, iar sticlele de vin produse aici pot fi cumpărate la prețuri începând de la aproximativ cinci lire sterline.

Peisaje mediteraneene și sate medievale

Regiunea este descrisă ca o alternativă liniștită la sudul Franței, cu sate construite din piatră, livezi de măslini, câmpuri de lavandă și mănăstiri vechi care domină dealurile.

Printre principalele atracții se numără orașul fortificat Vipavski Križ, ridicat pe o culme și cunoscut pentru fortificațiile construite împotriva Imperiului Otoman, dar și pentru microclimatul său neobișnuit, care permite cultivarea unor specii diferite de pomi fructiferi în aceeași localitate.

Festivaluri dedicate vinului și gastronomie locală

Unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual este Festivalul Okusi Vipavske („Aromele Văii Vipava”), dedicat producătorilor locali de vin și gastronomiei tradiționale.

Publicația britanică remarcă și oferta culinară a regiunii, inclusiv restaurante premiate cu stele Michelin, unde sunt servite preparate specifice Sloveniei, precum ragù din carne de urs, alături de vinuri produse în podgoriile locale.

Punct de plecare pentru explorarea Sloveniei

Valea Vipava este apreciată și pentru poziționarea sa, fiind situată la aproximativ două ore de aeroporturile din Ljubljana și Trieste și oferind acces rapid către alte obiective turistice importante din Slovenia.

În apropiere se află râul Soča, renumit pentru culoarea sa turcoaz și pentru activitățile sportive, dar și Peșterile Škocjan, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și considerate printre cele mai spectaculoase formațiuni carstice din Europa. Regiunea este recomandată iubitorilor de ciclism, drumeții, caiac și parapantă.

Cea mai bună perioadă pentru vizitarea Văii Vipava este primăvara sau începutul toamnei, când temperaturile sunt mai blânde, iar turiștii se pot bucura atât de peisaje, cât și de evenimentele dedicate vinului și gastronomiei locale.