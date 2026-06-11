Delegația talibană nu a depus încă cereri de viză pentru discuțiile cu UE de la Bruxelles

Vizita planificată a unei delegații talibane la Bruxelles este blocată momentan din motive administrative, după ce autoritățile belgiene au spus că nu au fost încă depuse cererile de viză necesare pentru intrarea în țară, scrie Euractiv.

Ministerul belgian al Afacerilor Externe a precizat că nu a primit solicitări din partea delegației invitate de Comisia Europeană la discuții „la nivel tehnic”, programate în această lună.

Declarația a fost făcută pentru Euractiv de purtătorul de cuvânt al ministrului Maxime Prévot.

„Serviciile noastre nu au primit încă nicio cerere de viză de la membrii unei delegații talibane în legătură cu invitația Comisiei Europene”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat și că „astfel de cereri trebuie depuse chiar de persoanele în cauză”, precizând că procedura ar putea dura mai multe săptămâni.

Discuțiile, atunci când vor avea loc, vor fi organizate strict la nivel tehnic, fără participare politică, și vor viza subiecte precum returnarea persoanelor condamnate penal.

Potrivit informațiilor, vizita a fost pregătită în urma unei inițiative a ministerului belgian al migrației, la invitația Comisiei Europene și a guvernului suedez.

Ulterior, Comisia a confirmat că invitațiile au fost trimise.

Delegația este așteptată să fie condusă de Abdul Qahar Balkhi, purtător de cuvânt al talibanilor pentru afaceri externe, însă acesta nu a explicat până acum de ce nu au fost depuse cererile de viză.

Belgia are rolul final în procesul de eliberare a vizelor pentru vizitatorii instituțiilor europene de la Bruxelles, iar autoritățile au început deja verificările de securitate asupra persoanelor propuse pentru delegație.

„Am primit deja numele potențialilor membri ai delegației acum câteva săptămâni, ceea ce ne-a permis să începem deja procesul de verificare a securității”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Posibila prezență a reprezentanților talibani în capitala europeană a stârnit multe critici din partea eurodeputaților, ONG-urilor și unor politicieni, care spun că o astfel de întâlnire ar putea legitima un regim acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului.

Peste 30 de europarlamentari din grupurile S&D, Renew, Greens și Left au transmis o scrisoare către ministrul belgian, cerând refuzarea vizelor pentru delegație.

„Dacă Belgia ar începe să se pronunțe asupra oportunității invitațiilor emise de instituțiile europene în cadrul propriilor activități, am slăbi poziția Bruxelles-ului ca și capitală internațională și diplomatică”, a transmis purtătorul de cuvânt.