Comisia Europeană anunță că serviciile cloud ale Amazon și Microsoft ar putea fi desemnate drept „controlori de acces” în UE

Comisia Europeană a anunțat că, în urma unei evaluări preliminare, consideră că serviciile de cloud computing ale Amazon și Microsoft, Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure, ar trebui să fie desemnate drept „controlori de acces” în baza Regulamentului privind piețele digitale (DMA).

Potrivit unui comunicat transmis de Comisie, AWS și Azure, cel mai mare și al doilea cel mai mare serviciu de cloud computing din Uniunea Europeană, sunt puncte importante de legătură între companiile și clienții lor din UE.

Executivul european spune că Amazon și Microsoft au fost deja desemnate drept controlori de acces pentru alte servicii, ceea ce arată cât de mare este influența lor pe piața europeană.

Cele două companii au baze foarte mari de utilizatori, beneficiază de efecte de blocare, dar și de costuri ridicate pentru schimbarea furnizorului. Dețin și ecosisteme extinse de servicii.

Comisia Europeană mai precizeazâ că instrumentele și parteneriatele din domeniul inteligenței artificiale au devenit un factor foarte important în alegerea serviciilor de cloud.

În tot acest timp, de-a lungul mai multor ani, AWS și Azure și-au menținut pozițiile dominante pe piața europeană.

„În Europa, depindem din ce în ce mai mult de serviciile de cloud computing – de la consumatori la întreprinderi mari și mici și la administrații publice. Importanța acestor servicii va continua să crească, motiv pentru care este esențial să asigurăm o piață funcțională și competitivă și condiții de concurență echitabile pentru toți furnizorii de servicii de cloud. Acest lucru va contribui la asigurarea accesului la servicii de cloud securizate, sustenabile și interoperabile în Europa. Astăzi considerăm, cu titlu preliminar, că serviciile de cloud ale Amazon și ale Microsoft, respectiv AWS și Azure, ar trebui să intre sub incidența Regulamentului privind piețele digitale. În respectarea dreptului lor la apărare și a statului de drept, Amazon și Microsoft au acum posibilitatea de a răspunde înainte de luarea oricărei decizii finale.”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru o tranziție curată, justă și competitivă, Teresa Ribera.

„Serviciile de cloud au devenit o piatră de temelie a economiei Europei și o condiție prealabilă pentru IA, peste jumătate dintre întreprinderile din UE bazându-se în prezent pe aceste servicii, combinate cu investiții record în infrastructura publică de cloud. Dat fiind rolul lor central în viitorul digital al Europei, aceste servicii trebuie să funcționeze pe piețe echitabile, deschise și competitive, care să promoveze încrederea și să asigure suveranitatea tehnologică a Europei.”, a precizat vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Comisia Europeană anunță că aceste concluzii sunt preliminare și nu reprezintă o decizie finală.

În cazul în care constatările preliminare ale Comisiei se confirmă, Comisia va adopta decizii prin care va desemna Amazon și Microsoft drept controlori de acces pentru serviciile lor de cloud.