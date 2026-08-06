Amazon pregătește o nouă serie documentară despre Melania Trump, după eșecul filmului lansat anul acesta

Anunțul privind noul proiect a fost făcut de Marc Beckman, unul dintre consilierii apropiați ai Melaniei Trump, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul conservator Real America’s Voice, transmite Euronews.

Potrivit acestuia, noua producție va fi disponibilă exclusiv pe Amazon Prime Video în această toamnă și va propune o abordare diferită față de documentarul lansat anterior. Seria își propune să prezinte o latură mai puțin cunoscută a Primei Doamne, urmărind activitatea acesteia la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, dar și proiectele sale cu caracter filantropic.

Până în prezent, Amazon nu a anunțat data exactă a lansării, iar Melania Trump nu a comentat public noul proiect.

Documentarul „Melania”, o investiție costisitoare

Noua serie este anunțată într-un context delicat pentru Amazon MGM Studios, după performanța modestă a documentarului „Melania”, lansat la începutul acestui an.

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, compania ar fi plătit aproximativ 40 de milioane de dolari pentru drepturile asupra producției și ar fi investit încă 35 de milioane de dolari în promovare, ceea ce a ridicat costurile totale la aproximativ 75 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, filmul a încheiat perioada de difuzare în cinematografe cu încasări globale de aproximativ 16,6 milioane de dolari, mult sub nivelul investiției.

Critici și controverse

Documentarul a fost primit rece atât de critici, cât și de o parte a publicului, fiind contestat inclusiv din perspectiva modului în care o prezintă pe Melania Trump.

Producția a atras și atenția unor parlamentari americani, care au ridicat întrebări privind respectarea legislației federale referitoare la conflictul de interese și la normele anticorupție, având în vedere relația contractuală dintre Amazon și compania de producție a Primei Doamne.

În plus, filmul a marcat revenirea în regie a lui Brett Ratner, absent de mai mulți ani din industria cinematografică după acuzațiile de comportament sexual inadecvat formulate de mai multe femei, acuzații pe care regizorul le-a negat.

Bezos a apărat investiția

În ciuda rezultatelor slabe la box office, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a susținut că investiția a reprezentat o decizie de afaceri justificată și a respins acuzațiile potrivit cărora proiectul ar fi avut motivații politice sau ar fi urmărit apropierea companiei de administrația Trump.

Presa americană a relatat, de asemenea, că documentarul i-a adus Melaniei Trump venituri importante prin acordul de licențiere încheiat pentru producție.

Amazon continuă să mizeze pe interesul publicului

Prin lansarea unei noi serii documentare, Amazon pare să parieze în continuare pe interesul publicului pentru familia prezidențială americană, în pofida rezultatelor modeste obținute de primul proiect.

Rămâne de văzut dacă noua producție va reuși să schimbe percepția publicului și să obțină un succes mai mare decât documentarul lansat anterior.