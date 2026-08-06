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Copiii rămași acasă cer același lucru: peste jumătate vor ca părinții să se întoarcă din străinătate

Mai mult de jumătate dintre copiii ai căror părinți lucrează în străinătate spun că și-ar dori ca aceștia să se întoarcă în România, iar aproape jumătate continuă să îi considere principalul sprijin atunci când se confruntă cu probleme importante.
Copiii rămași acasă cer același lucru: peste jumătate vor ca părinții să se întoarcă din străinătate
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
06 aug. 2026, 12:10, Social
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Datele reies dintr-un sondaj realizat de Organizația Salvați Copiii România în rândul beneficiarilor programelor sale dedicate copiilor rămași acasă.

Ce își doresc copiii rămași în țară

Potrivit cercetării, 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România. În același timp, 20% spun că ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune clară.

Deși sunt separați de părinți, legătura emoțională rămâne puternică. 44% dintre copii afirmă că, atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar dacă aceștia se află la mii de kilometri distanță. Alți 23% spun că apelează la profesori, consilieri școlari sau asistenți sociali, 16% la rudele în grija cărora au rămas, iar 13% la prieteni. Un procent de 4% declară că nu cer ajutor nimănui.

Unul din trei copii spune că a fost tratat diferit la școală

Sondajul scoate în evidență și efectele sociale ale plecării părinților. 35% dintre respondenți afirmă că au simțit că au fost tratați diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară.

Dintre aceștia, 71% spun că au fost ținta ironiilor, glumelor sau a altor comportamente neplăcute, în timp ce 29% afirmă că au primit mai mult sprijin și atenție din partea celor din jur. Pentru puțin peste jumătate dintre copii, relațiile cu colegii și comunitatea nu s-au schimbat după plecarea părinților.

Comunicarea cu părinții rămâne esențială

Rezultatele cercetării arată că dialogul constant cu părinții este un factor important pentru echilibrul emoțional al copiilor.

Astfel, 39% dintre respondenți spun că discută zilnic cu părinții despre experiențele și problemele pe care le au la școală, 27% vorbesc de câteva ori pe săptămână, 12% o dată pe săptămână, iar 17% mai rar. Un procent de 4% preferă să discute aceste aspecte cu alte persoane.

Președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu, subliniază că, deși copiii înțeleg motivele economice care i-au determinat pe părinți să plece din țară, aceștia resimt zilnic lipsa lor și au nevoie de comunicare constantă pentru a se simți în siguranță.

Campanie adresată părinților români din diaspora

Odată cu publicarea rezultatelor sondajului, Organizația Salvați Copiii a lansat ediția 2026 a campaniei „Sună-i zilnic! – Conexiune dincolo de granițe”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Inițiativa se adresează părinților români care lucrează în străinătate și urmărește să îi încurajeze să păstreze o legătură permanentă cu copiii rămași în țară. Campania include activități de informare și consiliere, precum și servicii de sprijin psihologic și juridic pentru părinți și familiile acestora.

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