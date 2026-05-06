Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, anulată de Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan

Președintele Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei din 9 mai unde trebuia să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit G4Media.

Administrația Prezidențială a transmis că această decizie „a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrararea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații”.

Anularea recepției vine la o zi după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

Președintele Nicușor Dan a transmis că vor urma consultări pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a exclus posibilitatea alegerilor anticipate și a afirmat că România rămâne un stat stabil.

Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată.

Metsola urma să participe la un eveniment organizat în cadrul seriei de dezbateri „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”.