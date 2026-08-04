Șeful Gărzii de Mediu zice că nu are nimic de ascuns după ce Ministerul Mediului anunță controale | „Transparența Gărzii este totală. Să nu existe antepronunțare”

La scurtă vreme după ce Ministerul Mediului a anunțat declanșarea unor controale de urgență la cinci comisariate județene ale Gărzii Naționale de Mediu, comisarul general al acestei instituții, Andrei Corlan, reacționează spunând că instituția pe care o conduce de 17 ani e deschisă oricărei verificări.

Acesta cere ca pachetul de concluzii ale Corpului de Control al ministerului Mediului să fie redactat după finalizarea controalelor, motivate de suspiciuni privind modul în care acestea și-au desfășurat activitatea.

„Transparența GNM este totală în fața oricărei acțiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activității noastre”, arată Andrei Corlan într-o comunicare publicată pe conturile de socializare.

„Având în vedere însă aprecierea publică a doamnei ministru vizavi de Garda de Mediu și promovarea constantă a acțiunilor noastre pe tot parcursul mandatului său, sunt sigur că acest demers va răspunde cât mai rapid oricăror întrebări sau neclarități. Totodată, consider că este onest și corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării, și nu invers. Orice formă de antepronunțare publică poate afecta atât imaginea instituției, cât și activitatea sa”.

Corlan se întreabă de ce tocmai aceste cinci structuri au ajuns în atenția Mediului

Acesta spune că, până în prezent, nu cunoaște criteriile care au stat la baza selectării celor cinci structuri teritoriale pentru verificări.

„Nu cunosc care sunt datele punctuale pe care Ministerul Mediului le-a luat în considerare atunci când a selectat aceste cinci structuri județene ale GNM spre a fi controlate de urgență”, scrie Corlan.

„Evaluările să fie făcute la sfârșitul verificării”

În același timp, Corlan consideră că evaluările publice ar trebui făcute doar după încheierea controlului.

„Este onest și corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării, și nu invers. Orice formă de antepronunțare publică poate afecta atât imaginea instituției, cât și activitatea sa”, susține acesta.

Garda de Mediu invocă rezultate „la maximumul istoric”

În mesajul său, șeful Gărzii Naționale de Mediu afirmă că activitatea instituției este susținută de indicatori de performanță și că rezultatele obținute în ultimii ani sunt cele mai bune din istoria GNM.

„În același timp, consider că este un moment oportun să contextualizăm această situație folosind cifre incontestabile care arată că toți indicatorii de performanță, inclusiv în structurile județene indicate, arată o activitate profesionistă și eficientă de inspecție. La nivelul Comisariatului General, analizăm aceste cifre în mod constant și recurent le facem publice, tocmai pentru a consolida un capital de încredere care a crescut în ultimii ani, inclusiv datorită eforturilor constante depuse de comisarii noștri”.

Potrivit acestuia, instituția a înregistrat „rezultate plasate la maximumul istoric”, a realizat „o absorbție de 100% a fondurilor alocate prin PNRR” și a realizat „o economie de aproximativ două milioane de euro”.

424 de comisari supraveghează 70.000 de activități cu impact asupra mediului

În mesajul public adresat ministerului Mediului, Corlan încearcă să acrediteze ideea că instituția pe care o conduce reușește să livreze chiar și sub media de angajare: doar 424 de comisari au în vizor 70.000 de activități cu impact asupra mediului.

Acesta mai arată că activitatea Gărzii de Mediu a fost evaluată pozitiv de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în pofida numărului redus de comisari.

„Rezultatele sunt obținute cu un efectiv total de 424 de comisari”, afirmă acesta, adăugând că aceștia supraveghează aproximativ 70.000 de activități cu impact asupra mediului, de la gestionarea deșeurilor și controlul balastierelor până la combaterea traficului cu specii protejate, a braconajului și a transporturilor ilegale de substanțe periculoase.

„Problemele sistemice nu pot fi rezolvate doar prin controale”

Corlan susține că activitatea de control este doar o parte a soluției și că problemele de mediu persistă în lipsa unor politici publice care să elimine cauzele acestora.

„Atâta timp cât analizele de risc și informările adresate Ministerului Mediului nu se concretizează în politici publice naționale care să elimine cauzele sistemice, problemele vor rămâne”, afirmă Corlan.

Acesta spune că instituția va face publice concluziile după finalizarea verificărilor.

„Rămân fidel convingerii că evoluția Gărzii de Mediu nu trebuie doar încurajată, ci și felicitată. Dacă eu, după 17 ani în această instituție, aș putea fi subiectiv, cifrele și indicatorii-cheie sunt clari.

Cu încredere că poziția transmisă recent de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este una obiectivă, aștept cu interes concluziile corpului de control și, ulterior finalizării rapoartelor, vom comunica public, ca de fiecare dată, atât poziția GNM, cât și eventualele măsuri adoptate”, transmite comisarul general.