Republica Moldova face un pas decisiv spre UE. Oana Țoiu anunță deschiderea primului capitol de negociere la Luxemburg

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis luni, pe Facebook, că Republica Moldova a intrat într-o etapă importantă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea oficială a primului capitol de negociere, la Luxemburg.

Ea a declarat că momentul acesta are o semnificație foarte importantă pentru viitorul european al Republicii Moldova.

„Frații şi surorile noastre de peste Prut au astăzi certitudinea unui viitor european ireversibil. Suntem împreună la Luxemburg la Conferința interguvernamentală la nivel ministerial unde astăzi deschidem oficial primul capitol de negociere – elemente fundamentale, pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană.”, a scris Țoiu.

Ministra a precizat că rezultatul de astăzi vine după ani de muncă și reforme realizate la Chișinău și că procesul este unul bazat pe merite.

„Este viitorul pe care l-au sperat, pe care l-au protejat în fața amenințărilor, viitorul pentru care au muncit și pe care îl merită. Viitorul lângă care România a fost, este și va fi un partener de nădejde. Este un moment istoric și mă bucur să fiu astăzi, aici, alături de echipele de diplomați moldoveni, români și ai țărilor membre, fiecare cu bucuria de a fi putut contribui în dreptul său ca ziua de astăzi să fie realitate.”

Ea a mai spus că deschiderea negocierilor confirmă reformele făcute de Republica Moldova.

„Este recunoașterea muncii și a reformelor asumate la Chișinău, un proces bazat pe merit, în care progresele Republicii Moldova vorbesc de la sine. Integrarea europeană şi accelerarea reformelor rămân cea mai solidă garanție pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova.”

Totodată, ministra a menționat că „România a fost și rămâne alături de Republica Moldova pe tot acest drum, inclusiv prin transferul lecțiilor învățate în propriul nostru proces de aderare, prin relațiile economice solide, conectarea sistemelor de educație, proiecte strategice de infrastructură, colaborarea societății civile, diplomație parlamentară și, mai ales, țesutul puternic al prieteniei dintre oameni.”

Procesul trebuie să continue, cu deschiderea și altor capitole de negociere, a menționat Țoiu.

„Vrem ca ritmul să continue: toate celelalte clustere de negociere trebuie deschise cât mai curând. Summitul UE–Republica Moldova din 22 iunie va da un nou impuls acestui parcurs. Viitorul Republicii Moldova este, fără îndoială, în Uniunea Europeană.”

Sunt menționate și principalele etape ale apropierii Republicii Moldova de UE: cererea de aderare depusă în martie 2022, statutul de țară candidată obținut în iunie 2022, decizia din decembrie 2023 de deschidere a negocierilor, aprobarea cadrului de negociere în iunie 2024 și evaluările pozitive din Pachetul de Extindere publicat în octombrie 2025.

„Parteneriatul dintre Administrațiile Prezidențiale și Guvernele noastre sunt piloni puternici care au susținut aderarea Moldovei ca prioritate cheie.”, a scris Țoiu.