Veștea după ședința BPN al PNL: „Nu îmi depun mandatul. Îmi asum responsabilitatea”

„Nu îmi depun mandatul, îmi asum responsabilitatea”, a afirmat Veștea într-o intervenție de după reuniunea conducerii liberale, subliniind că decizia sa este una de continuitate și implicare politică.

Acesta a precizat că nu au existat negocieri individuale privind împărțirea portofoliilor guvernamentale și a negat discuții punctuale cu lideri politici precum Sorin Grindeanu, în contextul unor speculații apărute în spațiul public.

„Nu am negociat cu absolut nimeni”, a spus Veștea.

În același context, el a făcut referiri și la consultări politice interne, menționând numele lui Ilie Bolojan, însă fără a detalia natura discuțiilor.

Întrebat despre presiuni interne și eventuale solicitări de demisie, Veștea a respins ideea de „trădare” în partid și a insistat că acțiunile sale sunt motivate de „responsabilitate politică”.

De asemenea, acesta a indicat că Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a fost menționată în discuțiile politice, însă nu a confirmat existența unor acorduri sau negocieri formale.

Sursa video: B1 TV