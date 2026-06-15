Veștea, reacție după ultimatumul dat de PNL: Voi merge mai departe cu mandatul încredințat. România are nevoie urgentă de stabilitate

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a reacționat luni seara, la scurt timp după ce Ilie Bolojan, liderul PNL, a anunțat, după ședința Biroului Politic Național, că formațiunea nu va susține un guvern condus de acesta.

Vestea a transmis că va continua demersurile pentru formarea Executivului și a respins ideea retragerii sale din funcția de premier desemnat.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului”, a declarat acesta.

Veștea exclude varianta unui Executiv minoritar: Nu sunt vremuri pentru așa ceva

Veștea a respins interpretările potrivit cărora desemnarea sa ar reprezenta o provocare la adresa conducerii partidului.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă”, a explicat acesta.

În mesajul său, Veștea a exclus varianta unui executiv minoritar, subliniind că actualul context politic și economic impune o formulă guvernamentală stabilă.

„Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. (…) Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a conchis acesta.

Veștea are termen până marți dimineață să-și depună mandatul

În urma ședinței Biroului Politic Național, PNL a decis să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea, în urma unui vot intern majoritar.

Formațiunea îi solicită acestuia să își depună până mâine dimineață la ora 10 mandatul de premier desemnat. În replică, Veștea a spus că va continua procesul de formare a guvernului.