Prima pagină » Politic » PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Premierul desemnat anunță că merge mai departe. Veștea, somat să-și depună mandatul

PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Premierul desemnat anunță că merge mai departe. Veștea, somat să-și depună mandatul

PNL a decis să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea, în urma unui vot intern majoritar. Deși partidul îi cere să renunțe la mandatul de premier desemnat, Veștea a spus că va continua procesul de formare a guvernului.
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Premierul desemnat anunță că merge mai departe. Veștea, somat să-și depună mandatul
Foto: Mediafax
Maria Nițu
15 iun. 2026, 22:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan: PNL îi cere lui Adrian Veștea să își depună mandatul până mâine la ora 10.00

Ilie Bolojan a declarat că PNL îi solicită premierului desemnat Adrian Veștea să renunțe la mandat până mâine dimineață la ora 10.

Tot acesta a spus că liberalii au stabilit deja poziția pe care o vor avea în Parlament în cazul în care se ajunge la votul de învestire.

„Având în vedere că noaptea e un sfetnic bun, PNL i-a solicitat dl Vestea depunerea mandatului până mâine la ora 10.00. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez, iar cei care ar putea fi propuși din cadrul PNL într-un asemenea guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL.”

Bolojan a mai spus că este nevoie de consultări politice și de o soluție stabilă de guvernare, inclusiv varianta unui executiv minoritar.

„Considerăm că în perioada următoare se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele ca să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut, inclusiv minoritar, în așa fel încât să existe responsabili, susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică, bugetară și economică.”, a spus Bolojan.

„În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.”

Anunțul făcut de Veștea

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat printr-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul de premier desemnat, în ciuda somației de la PNL.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a spus el.

PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. Veștea a primit termen să renunțe la nominalizare

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis luni, după ședință, că partidul nu va susține instalarea unui guvern Veștea. În plus, Adrian Veștea a primit termen să renunțe la nominalizarea de premier desemnat.

Știrea inițială

Liderii PNL au decis luni prin vot ca parlamentarii liberali să nu susțină Guvernul condus de Adrian Veștea. Din total, 41 au votat pentru, 13 s-au opus, iar 2 s-au abținut.

În aceeași decizie internă, moțiunea PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună până mâine dimineață mandatul de premier desemnat.

Înainte de a părăsi ședința partidului, Adrian Veștea a transmis că intenționează să meargă mai departe cu formarea guvernului, indiferent de poziția exprimată în interiorul PNL.

„Indiferent de ce decideți, indiferent de vot, eu voi merge mai departe”, a spus acesta.

Partidul a mai decis ca parlamentarii PNL să participe la votul din parlament, dar să nu voteze. Totodată, conform surselor MEDIAFAX, liderii PNL au adoptat, la propunerea lui Ilie Bolojan, și o moțiune prin care i se solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările.

Liberalii care nu respectă deciziile din această seară vor fi excluși din partid, mai spun surse pentru MEDIAFAX.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da