PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Premierul desemnat anunță că merge mai departe. Veștea, somat să-și depună mandatul

Ilie Bolojan a declarat că PNL îi solicită premierului desemnat Adrian Veștea să renunțe la mandat până mâine dimineață la ora 10.
Tot acesta a spus că liberalii au stabilit deja poziția pe care o vor avea în Parlament în cazul în care se ajunge la votul de învestire.
„Având în vedere că noaptea e un sfetnic bun, PNL i-a solicitat dl Vestea depunerea mandatului până mâine la ora 10.00. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez, iar cei care ar putea fi propuși din cadrul PNL într-un asemenea guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL.”
Bolojan a mai spus că este nevoie de consultări politice și de o soluție stabilă de guvernare, inclusiv varianta unui executiv minoritar.
„Considerăm că în perioada următoare se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele ca să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut, inclusiv minoritar, în așa fel încât să existe responsabili, susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică, bugetară și economică.”, a spus Bolojan.
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat printr-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul de premier desemnat, în ciuda somației de la PNL.
„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a spus el.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis luni, după ședință, că partidul nu va susține instalarea unui guvern Veștea. În plus, Adrian Veștea a primit termen să renunțe la nominalizarea de premier desemnat.
Liderii PNL au decis luni prin vot ca parlamentarii liberali să nu susțină Guvernul condus de Adrian Veștea. Din total, 41 au votat pentru, 13 s-au opus, iar 2 s-au abținut.
În aceeași decizie internă, moțiunea PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună până mâine dimineață mandatul de premier desemnat.
Înainte de a părăsi ședința partidului, Adrian Veștea a transmis că intenționează să meargă mai departe cu formarea guvernului, indiferent de poziția exprimată în interiorul PNL.
„Indiferent de ce decideți, indiferent de vot, eu voi merge mai departe”, a spus acesta.
Partidul a mai decis ca parlamentarii PNL să participe la votul din parlament, dar să nu voteze. Totodată, conform surselor MEDIAFAX, liderii PNL au adoptat, la propunerea lui Ilie Bolojan, și o moțiune prin care i se solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările.
Liberalii care nu respectă deciziile din această seară vor fi excluși din partid, mai spun surse pentru MEDIAFAX.