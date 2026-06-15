PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Premierul desemnat anunță că merge mai departe. Veștea, somat să-și depună mandatul

Ilie Bolojan: PNL îi cere lui Adrian Veștea să își depună mandatul până mâine la ora 10.00

Ilie Bolojan a declarat că PNL îi solicită premierului desemnat Adrian Veștea să renunțe la mandat până mâine dimineață la ora 10.

Tot acesta a spus că liberalii au stabilit deja poziția pe care o vor avea în Parlament în cazul în care se ajunge la votul de învestire.

„Având în vedere că noaptea e un sfetnic bun, PNL i-a solicitat dl Vestea depunerea mandatului până mâine la ora 10.00. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez, iar cei care ar putea fi propuși din cadrul PNL într-un asemenea guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL.”

Bolojan a mai spus că este nevoie de consultări politice și de o soluție stabilă de guvernare, inclusiv varianta unui executiv minoritar.

„Considerăm că în perioada următoare se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele ca să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut, inclusiv minoritar, în așa fel încât să existe responsabili, susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică, bugetară și economică.”, a spus Bolojan.

„În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.”

Anunțul făcut de Veștea

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat printr-o postare pe Facebook că nu își va depune mandatul de premier desemnat, în ciuda somației de la PNL.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a spus el.

PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. Veștea a primit termen să renunțe la nominalizare