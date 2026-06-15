UPDATE. 22.38. Președintele PNL Ilie Bolojan face declarații:

PNL nu va susține instalarea Guvernului Veștea având în vedere că desemnarea s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, fără consultarea PNL

PNL a adoptat decizia cu 41 voturi pentru și 13 împotrivă

PNL îi solicită lui Veștea depunerea mandatului până mâine la ora 10.00

Parlamentarii PNL au fost mandatați să procedeze după formula prezent/ nu votez, iar cei care votează Guvernul Veștea își pierd calitatea de membri PNL

Se impun consultări, președintele trebuie să reia consultările pentru degajarea unei soluții

Inclusiv un Guvern minoritar dacă va fi cazul

PNL susține un pact național

UPDATE 22.30. Ședința PNL s-a încheiat. Liberalii ies din ședință.

Liderii PNL au decis cu 39 de voturi pentru și 8 împotrivă dar și cu 5 abțineri ca liberalii care nu respectă deciziile partidului sau care acceptă funcțiile de miniștri sau premieri – vor fi excluși din PNL.

UPDATE 22.15. PNL solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările pentru desemnarea unui nou prim ministru.

UPDATE 22.05. BPN al PNL: 41 de voturi pentru susținerea lui Bolojan, 25% susținere pentru Veștea

BPN al PNL a acordat 41 de voturi pentru tabăra Ilie Bolojan și împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea. 13 voturi au fost pentru susținerea lui Adrian Veștea și au existat și 2 abțineri.

Adrian Veștea a primit termen până mâine la ora 10.00 pentru a-și depune mandatul de premier desemnat la Palatul Cotroceni. Adrian Veștea spusese în ședința PNL că nu are de gând să își depună mandatul.

UPDATE Predoiu, în BPN: „Cred cu tărie că PNL trebuie să guverneze. Țara are nevoie disperată de un guvern”

Cătălin Predoiu a susținut, în ședința Biroului Politic Național al PNL, că partidul trebuie să își asume guvernarea, în contextul unor mize strategice majore pentru România.

„Cred cu tărie că PNL trebuie să guverneze. Trebuie să acceptăm că țara are nevoie disperată de un guvern. Sunt lucruri care nu mai pot aștepta și care afectează grav viitorul țării”, a afirmat Predoiu, potrivit surselor Mediafax.

Acesta a precizat că a propus conducerii partidului formarea unui Executiv liberal alcătuit din membri care nu au mai ocupat funcții ministeriale.

„Am propus președintelui și secretarului general să dăm un guvern țării din PNL, format din colegi care nu au mai fost niciodată miniștri”, a spus Predoiu.

Liderul liberal a invocat negocieri internaționale cu impact economic și strategic semnificativ, arătând că România riscă să fie absentă din procese decizionale esențiale.

„În următoarele săptămâni se va negocia coridorul transversal. Dacă este mai la nord, trece prin Portul Constanța. Miza este de câteva sute de miliarde de euro în următorii ani, iar Guvernul României nu este implicat în aceste negocieri”, a declarat el.

Predoiu a mai atras atenția asupra discuțiilor privind securitatea europeană.

„Se discută poziționări de trupe în Europa. Vă mai pot da și alte exemple. Nu este vorba doar de PNRR sau de Anghel Saligny”, a adăugat acesta.

În ceea ce privește relațiile politice post-motiune, Predoiu a criticat dublele standarde în evaluarea dialogului cu alte partide.

„Nu cred că putem justifica orice poziție a noastră după moțiune prin comportamentul PSD. E nevoie de noi la guvernare”, a spus liderul PNL.

Totodată, el a pus sub semnul întrebării diferențele de abordare în relația cu alte formațiuni politice.

„De ce a vorbi cu un partid este o consultare, adică cu USR, dar cu alt partid este o crimă, cu PSD? Sau dacă te sincronizezi cu un partid este ok, dar cu altul nu?”, a afirmat Predoiu în ședința BPN.

UPDATE 21:35 Surse. Raluca Turcan, în ședință: Planul A era de fapt planul B de la bun început și anume scindarea PNL

„Încep cu o întrebare la care dau și un răspuns: De ce nu a nominalizat președintele României pe cineva de la PSD și a preferat de la PNL? Pentru că planul A era de fapt planul B de la bun început și anume scindarea PNL, refacerea coaliției fără Bolojan. Cu alte cuvinte – extragerea cu penseta a președintelui PNL. Mai era nevoie doar de cineva dispus să defecteze și l-au găsit. În acest context avem următoarele planuri: Adrian Veștea s-a situat evident în afara partidului. Nu comentez partea de moralitate, ci de corectitudine și loialitate. Calități esențiale pentru un coechipier. În mod evident ar trebui să-și depună mandatul. În caz contrar, e în afara partidului”, a spus Turcan în cadrul ședinței PNL, potrivit stenogramelor obținute de MEDIAFAX.

„Partidul Național Liberal are acum șansa unică să fie consecvent. Am experimentat inconsecventa atunci când sub președintele Ciucă am decis “prin noi înșine” și ulterior am făcut alianță cu PSD. Pe termen scurt nu am simțit efectul. Însă oamenii s-au îndepărtat de noi și ne-au taxat la vot. La toate alegerile care au urmat. Acum e un moment capital. Avem șansa să ne recredibilizăm, să fim consecvenți sau vom dispărea”, a mai adăugat ea.

UPDATE „Perioada următoare nu va fi ușoară”. Adrian Veștea mizează pe un guvern format din PSD, PNL, USR și UDMR

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat luni seara că își dorește un Guvern din care să facă parte toate partidele pro-europene din Parlament, argumentând că România are nevoie de stabilitate și de o majoritate largă pentru a adopta măsurile necesare în perioada următoare.

„Eu asta îmi doresc: acest guvern să fie format din toate partidele pro-europene – USR, PSD, UDMR și PNL și, evident, minorități. Cred că în felul acesta, având o majoritate largă, având miniștri din toate aceste partide, cred că România poate merge înainte și putem avea stabilitate. Perioada următoare nu va fi o perioadă ușoară”, a declarat Adrian Veștea la Antena 1.

UPDATE 21:20 Hubert Thuma, atac dur la adresa taberei pro-Bolojan și USR

Liderul opozanților lui Bolojan din PNL, Hubert Thuma, a transmis un mesaj dur celor prezenți la ședința Biroului Politic Național al formațiunii.

Potrivit stenogramelor din cadrul ședinței, obținute de MEDIAFAX, Thuma îl susține pe Veștea pentru funcția de premier și a lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan.

„Avem șansa unui guvern liberal cu miniștri liberali care ar putea sa continue proiectele începute de PNL, dar am dedus că singura problemă reală este că acest prim ministru nu sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan. Un alt coleg liberal nu poate conduce un guvern, nu poate duce Romania mai departe. Voturile PSD au fost bune cand ati fost votat presedinte al Senatului, cand ati fost votat premier au fost bune”, a spus Thuma în cadrul ședinței.

„Tot ce ați adus al cabinet la cancelarie sunt numai reper USR și alte partide. Nu PNL

Vă zic eu cifrele economice: 10,9 inflație. 9 luni scădere consum. 3 trimestre de deficit. 6,5 șomaj. Uitați-vă câte firme pleacă din țară. Cred că România are nevoie de un guvern stabil si cred ca e obligatia dumneavoastră sa oferiti acest guvern”, a adăugat acesta.

UPDATE 20:10 Veștea a plecat de la ședința PNL

Adrian Veștea a plecat de la ședința PNL.

„Nu-mi depun mandatul. Voi candida pentru poziţia de premier al României şi voi face un guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetăţean responsabil din țara asta trebuie să şi-l asume. Eu mi-l asum”, a spus Veștea după ședință.

Întrebat despre presiuni interne și eventuale solicitări de demisie, Veștea a respins ideea de „trădare” în partid și a insistat că acțiunile sale sunt motivate de „responsabilitate politică”.

Ședința PNL continuă.

UPDATE Surse. Numele luate în calcul pentru viitorul Guvern. Negocierile continuă

Mai multe nume pentru viitoarea formulă guvernamentală au fost discutate între liderii politici. Potrivit unor surse politice, sunt luate în calcul atât nume noi pentru conducerea unor ministere, dar și păstrarea unor miniștri din fosta coaliție de guvernare.

Potrivit surselor MEDIAFAX, actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, este luat în calcul pentru funcția de președinte al Senatului. O eventuală numire a sa în această poziție l-ar transforma în al doilea om în stat, conform ordinii constituționale.

Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc este luată în calcul pentru portofoliul Ministerului Apărării.

Alexandru Nazare este favorit pentru menținerea sa la conducerea Ministerului Finanțelor, fiind considerat una dintre variantele cu susținere totală.

Pe de altă parte, sunt luate în calcul și nume din PSD care au deținut portofolii în fosta coaliție de guvernare.

Toate informațiile, pe larg, AICI.

UPDATE Dezvăluiri din întâlnirea Veștea-UDMR: L-am întrebat cu cine face guvern, ne-a spus cu PSD și o parte din PNL

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a făcut o serie de dezvăluiri din discuția lui Veștea cu liderii partidului. L-am întrebat cu cine face acest guvern, ne-a spus cu PSD, cu noi și cu o parte din PNL, a spus Botond.

Dezvăluirile au fost făcute luni seara în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

„Ne-a propus să facem parte din guvern, nu am vorbit despre portofolii. I-am spun că mâine vom decide acest lucru”, a spus Csoma Botond.

Liderul deputaților UDMR a mai spus că Veștea a fost întrebat cu cine va face Guvern.

„L-am întrebat cu cine face acest guvern, ne-a spus cu PSD, cu noi și o parte din PNL dar nu ne-a dat nume, așa a zis el. Este o decizie foarte dificilă, sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le luăm în calcul (…) toate variantele sunt pe masă, vom decide mâine”, a adăugat Csoma Botond.

UPDATE Nicoleta Pauliuc, de partea lui Veștea

Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc s-a plasat și ea de partea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Un liberal a primit posibilitatea de a face un guvern. Mă bucur că au fost voci care spun că nu e un liberal oarecare. E Adi Veștea, cel care a fost votat și a fost primar, președinte de CJ, ministru care ne-a ajutat pe toți. Este exact profilul de prim-ministru, este în oglindă cu Ilie Bolojan. Trebuie să realizăm ca este nevoie de responsabilitate. Această dezbatere nu trebuie văzută ca o ruptură. Eu cred că a susține o coaliție prooccidentala nu înseamnă o ruptură”, a spus ea în cadrul ședinței, potrivit stenogramelor obținute de MEDIAFAX.

„A doua temă este despre ceva ce nu am vorbit cu voce tare. Sunt prim-vicepreședinte al PNL. Mi-am exprimat opinia pe temele discutate în interiorul partidului, de cele mai multe ori am fost de acord cu președintele PNL. Au fost și situații în care am susținut argumentat altceva. Dar dincolo de aceste uși, nu am atacat niciodată un coleg de partid și nu am susținut altceva decât a decis PNL. PNL ar trebui să garanteze dreptul la opinie. Am văzut astăzi ca este extrem de periculos să ai o altă opinie. Ar trebui să fim ultimii care lipim eticheta de trădător, șobolan sau pesedist. Eu nu accept să mi se spună altfel decât ce sunt: penelistă”, a continuat ea.

UPDATE 19:20 Alina Gorghiu, avertisment privind ruptura PNL: Găsiți soluția ca partidul să nu fie rupt în două la finalul săptămânii

Deputata PNL Alina Gorghiu a lansat, în cadrul ședinței BPN al PNL, un avertisment privind o posibilă ruptură a PNL.

„Jumătate din șefii CJ PNL susțin astăzi altceva față de conducerea PNL. Asistăm la un val de jigniri inacceptabil girat de conducerea partidului”, a spus Gorghiu, potrivit stenogramelor din ședință obținute de MEDIAFAX.

„Să nu ziceți ca nu v-am zis în ședință (despre o posibilă ruptură a PNL – n.r.). Asta se va întâmpla. Și vă rog să stați de vorbă, găsiți soluția astfel încât partidul ăsta să nu fie rupt în două la finalul acestei săptămâni”, a spus Gorghiu.

UPDATE 19:10: Liberalii care sar în apărarea lui Veștea

Valeriu Iftime, șeful Consiliului Județean Botoșani, a spus în cadrul ședinței BPN al PNL că este de părere că guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului.

El a subliniat parcursul similar al lui Veștea și al lui Ilie Bolojan.

Domnul Veștea e la fel ca domnul Bolojan. (…) Eu cred că acest guvern va trece. Să dea Dumnezeu să meargă bine. Să căutăm soluția să legitimăm acest guvern.Toți oamenii din partid, oricât de valoroși ar fi, nu sunt de neînlocuit”, a spus acesta, potrivit stenogramelor din timpul ședinței PNL, care au fost obținute de MEDIAFAX.

Și deputatul Andrei Baciu s-a poziționat de partea premierului desemnat.

„Nu trebuie să existe jigniri. (Veștea – n.r.) e foarte respectuos, răspunde la toată lumea la telefon, toți îl apreciază, uitați-vă fără patos la el. E un coleg bun, prompt, întotdeauna dispus să ajute un alt coleg”, a spus Baciu.

UPDATE 18:50 Mircea Abrudean, anunț pe Facebook în timpul ședinței PNL

„Am votat astăzi, alături de colegii mei din Colegiul Director Județean al PNL Cluj, reconfirmarea deciziei de a NU participa la formarea unui guvern împreună cu PSD și, implicit, de a NU susține un guvern condus de Adrian Veștea. Un vot dat în unanimitate și, consider, un vot corect în actualul context politic”.

UPDATE 18:45 Un lider liberal cere excluderea lui Veștea din partid: „Ce a făcut el e încă un cui în sicriul partidului”

Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut luni, în ședința BPN al PNL, ca Adrian Veștea să fie exclus din partid. Acesta susține că Veștea a încălcat deciziile partidului prin acceptarea unei nominalizări pentru formarea unui guvern care nu exclude colaborarea cu PSD.

Potrivit stenogramelor obținute de MEDIAFAX din cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea din PNL a oricărui membru care acceptă funcții guvernamentale fără mandat din partea formațiunii.

„Domnul Veștea a acceptat împotriva deciziei noastre o nominalizare din partea președintelui pentru a forma un Guvern din care să facem parte noi sau PSD. (…) Din păcate, domnul Veștea a acceptat să facă parte dintr-un plan eșuat din start de a submina PNL și pe președintele Bolojan. (…) Aș vrea să reiau propunerea să supuneți la vot ca orice membru al PNL care nu e desemnat de partid și acceptă o funcție ministerială să fie exclus din partid”, a spus Buican în cadrul ședinței PNL, potrivit surselor.

UPDATE 18:30 Alexandru Muraru, în ședința PNL: Un asemenea Guvern nu este dorința PNL

„Duminică dimineața am avut un soc. Cred că a fost o jignire personală din partea domnului Adrian Vestea, o lipsa de bun simt cum nu s-a mai văzut in PNL. Domnul Vestea nu este propunerea PNL. Noi nu susținem propunerea. Este un atentat fără precedent la adresa PNL. PNL a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. Ceea ce s-a întâmplat este foarte grav. Un asemenea Guvern nu este dorința PNL și nu putem accepta această situație”, a spus Alexandru Muraru.

„Dacă PNL nu-și asumă propriul președinte și propria direcție, atunci transmitem românilor un mesaj extrem de greșit. Nu a existat niciodata ca un presedinte al Romaniei sa nominalizeze un membru de partid impotriva vointei partidului”, a afirmat liberalul în cadrul ședinței.

„Domnule Vestea (…) daca ați tradat PNL, fiți sigur că veți face la fel și cu România”, i-a spus Muraru lui Veștea, potrivit surselor MEDIAFAX.

UPDATE Mircea Fechet, în ședință: Modul în care a procedat Nicușor Dan este un act de agresiune la adresa PNL

„Modul în care a procedat președintele României este un act de agresiune la adresa PNL. Într-un fel sau în altul ar trebuie sa răspundem. Este profund nesănătos ca un președinte care atrăgea atenția partidelor vineri, să desemneze un prim-ministru dintr-un partid parlamentar fără să consulte acel partid. (…) Nu cred că trebuie să susținem o astfel de învestire”, a spus Fechet în cadrul ședinței PNL, potrivit stenogramelor obținute de MEDIAFAX.

UPDATE 18:10 Cum a răspuns Veștea acuzațiilor lui Bolojan. Când va fi votul în Parlament pentru noul Guvern

Adrian Veștea a răspuns acuzațiilor lui Ilie Bolojan făcute în sedința convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a unui liberal pentru formarea unui noi Guvern. Replicile apar în stenogramele ședinței.

Adrian Veștea a luat cuvântul în ședința de luni a conducerii PNL. El a spus că îl va propune pe Nazare pebtru funcție de ministru de Finanțe.

„Este un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu am avut încă o discuție cu el, cu ministrul Nazare, dar prioritatea va fi să aibă Ministerul de Finanțe. Am acceptat această poziție și este un act de curaj și de responsabilitate. Și cred că era de datoria fiecărui om care a intrat în politică și a parcurs anumite etape să îi dea curs”, a spus Veștea.

Conform stenogramelor, el a recunoscut că a greșit deoarece nu i-a spus lui Bolojan de propunerea făcută de Nicușor Dan.

UPDATE 17:50 Stenograme din ședința PNL. Mesajul dur al lui Bolojan către Veștea și susținătorii lui

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a adresat colegilor din conducerea partidului în ședința convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a liberalului Adrian Veștea pentru formarea unui noi Guvern. Mesajul dur al lui Bolojan apare în stenogramele ședinței.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei problematici. Avem anunțul de dumunică dimineață al președintelui României prin care Adrian Vestea este propus în calitate de premier în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Vestea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială. E vorba de o situație în care e pus partidul”, a spus Ilie Bolojan.

UPDATE „Putem avea guvern în 72 de ore”. Rareș Bogdan îl susține pe Veștea premier

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat, luni, că Adrian Veștea este o opțiune potrivită pentru funcția de premier. Acesta susține că atitudinea lui Nicușor Dan este una responsabilă și că „putem avea Guvern în 72 de ore”.

„Domnul Veștea este un ales local, un membru al Partidului Național Liberal în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de către cetățeni în orașul Ghimbav (…) de trei ori în timp de 12 ani, apoi de două ori ales ca președinte al Consiliului Județean Brașov. (…) Un om care a reușit să convingă, în durata a 20 de ani, de cinci ori cetățenii unui județ important al României să-i ofere încrederea cred că trebuie luat în seamă”.

Liberalul a susținut că România traversează o perioadă economică dificilă și are nevoie rapid de un executiv funcțional.

Poziția lui Rareș Bogdan, pe larg, AICI.

UPDATE 17:30 Surse. Decizie reconfirmată prin vot: PNL nu va mai participa la guvernare cu PSD

În cadrul ședinței PNL, Ilie Bolojan a cerut vot pentru reconfirmarea faptului că PNL nu va mai face alianță cu PSD.

Potrivit surselor MEDIAFAX,, au fost 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri pentru a păstra decizia anterioară ca PNL să nu mai participe la o guvernare alături de PSD.

UPDATE Vasile Blaga anunță ce se va întâmpla cu liberalii care îl susțin pe Veștea

Vasile Blaga a fost întrebat ce se va întâmpla cu liberalii care vor susține demersul lui Adrian Veștea.

„Eu cred că te excluzi singur, avem un statut, cine îl încalcă într-un fel sau altul”, a răspuns Vasile Blaga.

Jurnaliștii au insistat cu întrebarea dacă liberalii din tabăra Veștea vor fi dați afară din partid.

„Statutul Partidului Național Liberal, pentru membrii lui, este Constituția lui. Cine o încalcă, într-un fel sau altfel”, a răspuns Vasile Blaga.

UPDATE Încă un greu PNL îl contrează pe Bolojan. Liderul din Muntenia care și-a pus organizația să-l voteze pe Adrian Veștea

Toma Petcu, vicepreședintele Sud Muntenia al PNL și Președintele CJ Giurgiu, îl susține pe Adrian Veștea ca premier desemnat.

„Astăzi, Biroul Politic Județean al PNL Giurgiu s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a stabili mandatul politic al filialei privind susținerea candidatului Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru al României.

La ședință au participat 42 de membri, iar 41 dintre aceștia au votat pentru susținerea candidaturii lui Adrian Veștea la funcția de prim-ministru.

UPDATE 17:20 Război în PNL. Începe ședința ce ar putea rupe partidul

La ora 17:00 a început ședința decisivă a liberalilor, într-un moment de tensiune maximă pentru PNL. Conducerea partidului trebuie să decidă poziția față de Guvernul pe care Adrian Veștea încearcă să îl formeze, după ce a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan.

Lupta internă se duce între tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan și liberalii care sunt gata să meargă alături de Adrian Veștea. În ultimele ore, parlamentari și lideri de filiale s-au poziționat public sau pe surse de o parte și de alta a conflictului.

Atmosfera din partid este una tensionată. Liberalii se acuză între ei de trădare, iar votul din această seară ar putea arăta cine controlează, de fapt, majoritatea în PNL.

Potrivit unor informații de ultimă oră, Ilie Bolojan ar fi reușit să îi convingă mai mulți lideri de filiale județene să nu susțină formula propusă de Adrian Veștea.

Susținătorii lui Adrian Veștea admit că Ilie Bolojan ar putea câștiga votul de etapă din această seară, dar susțin că situația se va schimba după învestirea Guvernului.

UPDATE 17:05 Ilie Bolojan a sosit la ședință

Liderul partidului, Ilie Bolojan, cel care a convocat ședința din această după-amiază, a ajuns la Palatul Parlamentului.

El nu a răspuns întrebărilor presei.

UPDATE Hubert Thuma: România are nevoie de un guvern stabil și nu își permite blocaje prelungite

Liderul opozanților lui Ilie Bolojan din PNL, Hubert Thuma, a transmis luni, cu puțin timp înaintea ședinței Biroului Politic Național al PNL, un mesaj prin care se delimitează ferm de poziția conducerii liberale privind negocierile pentru formarea viitorului guvern. „România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării”, a spus Thuma.

„Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală. E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului”, a adăugat Thuma.

UPDATE Adrian Veștea a ajuns la ședința PNL

Adrian Veștea a ajuns la ședința PNL.

El a declarat din nou că a avut miercuri o discuție „ipotetică”, iar președintele Nicușor Dan a dorit să fie păstrată confidențialitatea asupra acesteia.

Adrian Veștea a mai spus că președintele dorește să rezolve criza politică.

UPDATE 15:25 Ciucu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan înainte de ședința liberalilor: Pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj dur înaintea ședinței Biroului Politic Național al PNL, acuzându-l pe președintele Nicușor Dan că exercită presiuni asupra PNL în timp ce „protejează PSD” și avertizând că partidul riscă să intre într-o perioadă de fragmentare și irelevanță politică.

El a punctat faptul că situația actuală seamănă cu un episod din istoria liberalilor din perioada interbelică.

„Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism”, a adăugat acesta.

Postarea, pe larg, AICI.

Știrea inițială:

Biroul Politic Național al PNL a fost convocat la ora 17.00 de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Ședința are loc după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, lider liberal și fost ministru al Dezvoltării.

Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că Eugen Tomac și-a depus mandatul și a afirmat că, în acest moment, „este clar că o soluție politică este cea potrivită”. Președintele a spus despre Adrian Veștea că este „o persoană categoric pro-occidentală”, cu experiență administrativă și cu responsabilitatea gestionării bugetelor.

Desemnarea lui Veștea a provocat însă tensiuni în PNL. Ilie Bolojan a declarat că decizia președintelui a fost luată fără consultarea conducerii partidului și a calificat-o drept „un act ostil” și „o încercare de rupere a PNL”.

Bolojan a criticat faptul că șeful statului a ales un membru al partidului pentru funcția de premier fără o discuție prealabilă cu conducerea formațiunii.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat președintele PNL.

Adrian Veștea a susținut, duminică seara, că își dorește să conducă un guvern susținut de întreg Partidul Național Liberal și a respins ideea unei rupturi interne.

„Eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge, de a pune țara pe primul plan, de a trata cu responsabilitate acest moment și de a-mi fi alături”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a mai spus că România nu își permite instabilitate politică și că este nevoie de o majoritate solidă pentru continuarea reformelor.