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„Din 4 miniștri, 3 n-au legătură cu PNL/ De 20 de ani asta faci”. Hubert Thuma, atac dur la adresa taberei Ilie Bolojan și USR în ședința tensionată

Liderul grupării anti-Bolojan din PNL, Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, i-a criticat dur pe Ilie Bolojan dar și pe liderii USR, în ședința tensionată a PNL pe tema nominalizării lui Adrian Veștea drept premier.
Sorina Matei
15 iun. 2026, 21:53, Politic
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„Singura problemă reală este că acest prim ministru nu sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan”

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că s-a agățat de funcția de premier:

„Avem șansa unui guvern liberal cu miniștri liberali care ar putea sa continue proiectele începute de PNL, dar am dedus că singura problemă reală este că acest prim ministru nu sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan.

Un alt coleg liberal nu poate conduce un Guvern, nu poate duce Romania mai departe”

„Voturile PSD au fost bune când ați fost votat/ Dan Motreanu, n-ai câștigat nimic uninominal”

Thuma i-a reproșat lui Bolojan voturile PSD de la învestirea sa:

„Voturile PSD au fost bune când ați fost votat președinte al Senatului, când ați fost votat premier au fost bune”.

Liderul CJ Ilfov și-a acuzat și colegii care-l susțin pe Bolojan că nu au câștigat alegeri uninominale:

„Am văzut aici colegi care l-au atacat pe Adrian Veștea. El a câștigat tot uninominal. 70% dintre cei care atacați nu ați câștigat ceva uninominal.

Dan Motreanu, n-ai câștigat nimic uninominal, nici una. Ai fost șef de campanie la Ciucă, în toate conducerile, nu cred ca e cazul să vorbiți de „șurubărit”. Pentru că de 20 de ani asta faci”.

Președintele CJ Ilfov: „Tot ce ați adus la Cabinet, la Cancelarie sunt numai Reper, USR și alte partide. Nu PNL!”

Thuma a subliniat în ședința PNL și faptul că Guvernul Ilie Bolojan a fost de fapt alcătuit cu oameni care nu au legătură cu PNL, o „durere” mai veche a liberalilor:

„Din 4 miniștri, 3 n-au legătură cu PNL. La Guvern și acum Secretar General e USR.

Tot ce ați adus la Cabinet, la Cancelarie sunt numai Reper, USR și alte partide. Nu PNL!

Vă zic eu cifrele economice: 10,9 % inflație. 9 luni scădere consum. 3 trimestre de deficit. 6,5 șomaj.

Uitați-vă câte firme pleacă din țară. Cred că România are nevoie de un Guvern stabil și cred că e obligația dumneavoastră să oferiți acest Guvern”.

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