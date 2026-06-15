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„Perioada următoare nu va fi ușoară”. Adrian Veștea mizează pe un guvern format din PSD, PNL, USR și UDMR

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat luni seara că își dorește un Guvern din care să facă parte toate partidele pro-europene din Parlament, argumentând că România are nevoie de stabilitate și de o majoritate largă pentru a adopta măsurile necesare în perioada următoare.
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Diana Nunuț
15 iun. 2026, 21:44, Politic
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Adrian Veștea, desemnat duminică de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, a declarat luni seara, la Antena 1, că își dorește constituirea unui executiv susținut de toate formațiunile politice pro-europene, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR, alături de reprezentanții minorităților naționale.

„Eu asta îmi doresc: acest guvern să fie format din toate partidele pro-europene – USR, PSD, UDMR și PNL și, evident, minorități. Cred că în felul acesta, având o majoritate largă, având miniștri din toate aceste partide, cred că România poate merge înainte și putem avea stabilitate. Perioada următoare nu va fi o perioadă ușoară”, a declarat Adrian Veștea la Antena 1.

Veștea a avertizat că perioada următoare va fi una dificilă și va necesita susținere parlamentară extinsă pentru proiectele considerate esențiale.

„Va trebui să dăm voturi pe diverse obiective de care România are nevoie, iar aceste voturi trebuie să aibă o largă majoritate. Și din acest motiv, cred că nu ar trebui să excludem pe absolut nimeni”, a completat acesta.

Veștea, încrezător că negocierile în curs vor duce la formarea noului Guvern

El și-a exprimat, de asemenea, încrederea că negocierile aflate în desfășurare vor conduce în scurt timp la formarea noului Executiv.

„Eu sunt dispus să există o astfel de abordare cu toate partidele politice responsabile. Am această deschidere și am toată convingerea că acest guvern va trece. Veți vedea că în câteva zile, toată această construcție bazată pe seriozitate, pe încrederea în cei care vor veni alături de mine în constituirea acestui guvern, va putea să aibă o finalitate”, a mai explicat acesta.

Veștea, despre o posibilă excludere a sa din PNL: Ar trebui să ne raportăm la România, nu la mine

Întrebat dacă se va ajunge, în cele din urmă, la excluderea sa din PNL, Veștea a subliniat că prioritare sunt aspectele ce țin de situația României.

„Nu cred că astăzi ar trebui să fie o temă pe care cineva ar trebui să o abordeze, fiindcă România are nevoie de alte lucruri și ar trebui să ne raportăm la România, nu la Adrian Veștea, care, cu bune, cu rele, de-a lungul timpului a făcut foarte multe lucruri în Partidul Național Liberal și o face și în continuare. Le-am spus-o colegilor mei că, indiferent de decizia pe care o vor lua, eu rămân un liberal, fiindcă sunt un liberal vechi și nu m-am gândit niciodată că voi pleca din Partidul Național Liberal. Dacă vor avea o altă opțiune, aia este decizia lor, dar eu în continuare voi rămâne liberal”, a conchis acesta.

Veștea după ședința BPN al PNL: Nu îmi depun mandatul. Îmi asum responsabilitatea

Adrian Veștea a declarat luni, după ce a plecat de la ședința Biroului Politic Național al PNL, că nu intenționează să își depună mandatul, respingând speculațiile privind o eventuală demisie în contextul tensiunilor interne.

„Nu-mi depun mandatul. Voi candida pentru poziţia de premier al României şi voi face un guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetăţean responsabil din țara asta trebuie să şi-l asume. Eu mi-l asum”, a spus Veștea după ședință.

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