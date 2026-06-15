Culisele ședinței PNL. Un lider liberal cere excluderea lui Veștea din partid: „Ce a făcut el e încă un cui în sicriul partidului”

Potrivit stenogramelor obținute de MEDIAFAX din cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut excluderea din PNL a oricărui membru care acceptă funcții guvernamentale fără mandat din partea formațiunii. Acesta l-a acuzat pe Adrian Veștea că a încălcat deciziile partidului prin acceptarea unei nominalizări pentru formarea unui guvern care nu exclude colaborarea cu PSD.

„Domnul Veștea a acceptat împotriva deciziei noastre o nominalizare din partea președintelui pentru a forma un Guvern din care să facem parte noi sau PSD. (…) Din păcate, domnul Veștea a acceptat să facă parte dintr-un plan eșuat din start de a submina PNL și pe președintele Bolojan. (…) Aș vrea să reiau propunerea să supuneți la vot ca orice membru al PNL care nu e desemnat de partid și acceptă o funcție ministerială să fie exclus din partid”, a spus Buican în cadrul ședinței PNL, potrivit surselor.

Liderul liberal din Vâlcea a susținut că în spatele demiterii lui Ilie Bolojan din funcția de premier ar exista un plan mai amplu de subminare a actualei conduceri a partidului.

„Eram sigur că se va întâmpla asta. Așa cum sunt sigur că planul care a fost pus la cale atunci când a fost doborât premierul Bolojan nu s-a închis”, a mai spus Buican.

„Domnule președinte, eu nu mai vin la următoarea ședință că să mai votez încă o dată că nu mai facem guvern cu PSD. De câte ori? Poate înțeleg și colegii, cei 10 și cei 5, care o dată votează într-un fel, o dată votează altfel. Ce a făcut Veștea e încă un cui bătut de un membru al conducerii naționale în sicriul partidului”, a spus el, potrivit stenogramelor obținute de MEDIAFAX.

Ședință decisivă la PNL

Biroul Politic Național al PNL a fost convocat luni, la ora 17:00, de președintele partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Ședința are loc după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, lider liberal și fost ministru al Dezvoltării.

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