Stenograme din ședința PNL. Mesajul dur al lui Bolojan către Veștea și susținătorii lui

Ilie Bolojan s-a adresat colegilor săi la începutul ședinței.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei problematici. Avem anunțul de dumunică dimineață al președintelui României prin care Adrian Vestea este propus în calitate de premier în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Vestea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială. E vorba de o situație în care e pus partidul”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan despre intenția lui Nicușor Dan

Conform stenogramelor, Bolojan le-a spus liberalilor că președintele Nicușor Dan încercă să refacă alianța ruptă prin dărâmarea Guvernului.

„Avem din declarațiile de până acum o propunere de a relua coaliția în care am funcționat până în urmă cu o luna de zile. O coaliție în care PNL a acționat în mod corect atât pentru România cât și față de partenerii de care eram în Coaliție. În tot acest timp am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fugă de răspundere, a însemnat minciuni și care au culminat cu dărâmarea Guvernului în condițiile în care am luat măsuri pentru a diminua risipa”, a mai spus Ilie Bolojan.

Bolojan a cerut din nou vot

Șeful liberalilor a solicitat un nou vot pentru reconfirmarea deciziei prin care PNL nu mai face coaliție de guvernare cu PSD.

„Am dat până acum trei decizii în care am spus că nu vom mai întră într-o formă de Coaliție cu ei. Aceste decizii s-au luat și înainte de moțiune, dar și după. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adi Vestea înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare. Înțelegem cu toții nevoia de a avea un Guvern care să gestioneze situația în care se găsește România, PNL a gestionat funcționarea țării chiar și în condiții de interimat. Încălcarea deciziilor principiale ne duce într-o zona de a repetă niște greșeli pe care le-am făcut în trecut”, a precizat Bolojan.

La vot 39 de liberali au aprobat pentru confirmarea deciziei de a nu face alianță cu PSD. 10 liberali au votat împotriva, iar cinci s-au abținut.