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„Putem avea guvern în 72 de ore”. Rareș Bogdan îl susține pe Veștea premier

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat, luni, că Adrian Veștea este o opțiune potrivită pentru funcția de premier. Acesta susține că atitudinea lui Nicușor Dan este una responsabilă și că „putem avea Guvern în 72 de ore”.
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Alexandra-Valentina Dumitru
15 iun. 2026, 17:39, Politic
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„Domnul Veștea este un ales local, un membru al Partidului Național Liberal în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de către cetățeni în orașul Ghimbav (…) de trei ori în timp de 12 ani, apoi de două ori ales ca președinte al Consiliului Județean Brașov. (…) Un om care a reușit să convingă, în durata a 20 de ani, de cinci ori cetățenii unui județ important al României să-i ofere încrederea cred că trebuie luat în seamă”.

Liberalul a susținut că România traversează o perioadă economică dificilă și are nevoie rapid de un executiv funcțional.

„În acest moment, România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate. Are nevoie în primul rând de un Guvern capabil, un Guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană și care să se bazeze în primul rând pe investiții”.

„Șapte ani de opoziție”

Rareș Bogdan a adăugat că noul guvern ar putea fi învestit în scurt timp dacă partidele politice vor da dovadă de responsabilitate.

„Un Guvern care sper că în următoarele 72 de ore va trece prin Parlament, dacă există suficientă responsabilitate. Cred că PNR trebuie să se gândească dacă alege șapte ani și jumătate de opoziție sau alege sau șase ani și jumătate de opoziție sau alege să fie responsabil față de români și să se gândească nu la calcule electorale meschine, ci în primul rând la cetățeni, la investiții”.

Totodată, europarlamentarul PNL a apreciat decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Decizia „responsabilă” a lui Nicușor Dan

„Din punctul meu de vedere, a fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi. (n.r. – România) nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru doi ani și jumătate sau trei ani și jumătate pentru campanii prezidențiale”, a declarat Bogdan.

El a avertizat asupra problemelor economice cu care se confruntă România în prezent. Europarlamentarul a menționat scăderea consumului, dificultățile în absorbția fondurilor din PNRR și costurile ridicate ale împrumuturilor.

Declarațiile au fost făcute înainte de ședința conducerii PNL. Aceasta a fost convocată de urgență ca urmare a desemnării neașteptate a liberalului Adrian Veștea pentru formarea unui noi Guvern. Anunțul a fost făcut duminică de președintele Nicușor Dan.

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