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Încă un greu PNL îl contrează pe Bolojan. Liderul din Muntenia care și-a pus organizația să-l voteze pe Adrian Veștea

Toma Petcu, vicepreședintele Sud Muntenia al PNL și Președintele CJ Giurgiu, îl susține pe Adrian Veștea ca premier desemnat.
Încă un greu PNL îl contrează pe Bolojan. Liderul din Muntenia care și-a pus organizația să-l voteze pe Adrian Veștea
Sorina Matei
15 iun. 2026, 17:21, Politic
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„Astăzi, Biroul Politic Județean al PNL Giurgiu s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a stabili mandatul politic al filialei privind susținerea candidatului Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru al României.

La ședință au participat 42 de membri, iar 41 dintre aceștia au votat pentru susținerea candidaturii lui Adrian Veștea la funcția de prim-ministru.
Acest vot reprezintă poziția oficială a organizației județene și mandatul acordat de aleșii locali și liderii PNL Giurgiu. În baza acestei decizii, parlamentarii filialei județene a PNL Giurgiu au obligația politică de a susține prin votul lor candidatura lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României, exprimând astfel voința majorității covârșitoare a organizației.
Consider că, într-un moment în care România are nevoie de stabilitate și de decizii responsabile, respectarea mandatului rezultat dintr-un vot democratic este esențială pentru credibilitatea și coerența actului politic.
PNL Giurgiu transmite un mesaj clar de responsabilitate și susținere pentru un proiect politic care pune pe primul loc interesul României”, a anunțat Toma Petcu.
Liderii PNL s-au reunit în ședință pentru a decide în privința desemnării lui Adrian Veștea ca premier al României, fără consultarea partidului și a lui Ilie Bolojan.

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