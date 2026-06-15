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Dezvăluiri din întâlnirea Veștea-UDMR: L-am întrebat cu cine face guvern, ne-a spus cu PSD și o parte din PNL

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a făcut o serie de dezvăluiri din discuția lui Veștea cu liderii partidului. L-am întrebat cu cine face acest guvern, ne-a spus cu PSD, cu noi și cu o parte din PNL, a spus Botond.
Dezvăluiri din întâlnirea Veștea-UDMR: L-am întrebat cu cine face guvern, ne-a spus cu PSD și o parte din PNL
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
15 iun. 2026, 19:34, Politic
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Dezvăluirile au fost făcute luni seara în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

„Ne-a propus să facem parte din guvern, nu am vorbit despre portofolii. I-am spun că mâine vom decide acest lucru”, a spus Csoma Botond.

Liderul deputaților UDMR a mai spus că Veștea a fost întrebat cu cine va face Guvern.

„L-am întrebat cu cine face acest guvern, ne-a spus cu PSD, cu noi și o parte din PNL dar nu ne-a dat nume, așa a zis el. Este o decizie foarte dificilă, sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le luăm în calcul (…) toate variantele sunt pe masă, vom decide mâine”, a adăugat Csoma Botond.

El a mai spus că liderii UDMR sunt reticenți deoarece se tem că viitorul Guvern va fi nevoit să colaboreze cu AUR.

De asemenea, Csoma Botond a mai anunțat că președintele Nicușor Dan nu i-a contactat pe liderii UDMR în ultimele zile.

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