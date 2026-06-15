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„Emmanuel este un prieten special al meu”. Trump, față în față cu Macron: anunțuri privind scăderea prețului petrolului și revenirea la problema Ucrainei

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește la această oră cu Emmanuel Macron, președintele Franței, în preajma Summitului G7.
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Sorina Matei
15 iun. 2026, 19:35, Știri externe
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Emmanuel este un prieten special al meu. Avem o relație fantastică. Strâmtoarea este deja parțial deschisă… până vineri, va fi complet deschisă. Ne înțelegem foarte bine cu Iranul.Se vor întâmpla multe lucruri grozave în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade vertiginos, iar piața bursieră crește ca o rachetă.

Macron m-ar suna ocazional și mi-ar spune: „Haide, te rog, să trecem la prețurile tale.” Dar prețul petrolului scade foarte mult, așa că sunt foarte onorat. Este gratuit. Am avut o mică discuție despre asta. Este gratuit, așa că nu cred că vom avea nevoie de prea mult ajutor. Dar nu cred că este o idee rea să avem una sau două nave acolo – câteva țări. Ați fi o țară grozavă pentru a face asta.Pentru că nu știi niciodată ce se va întâmpla, dar cred că va fi deschis și cred că va fi o navigare liberă”, a spus Donald Trump la discuția cu Emmanuel Macron.

Întrebat dacă va participa la ceremonia de semnare de vineri a acordului cu Iranul, Trump a răspuns:

„Ei bine, depinde. JD va veni pentru asta – el urma să o facă inițial. Probabil că eu voi fi plecat până atunci. Vom rămâne destul de târziu, așa că e posibil să mă implic, iar e posibil să nu”.

După Iran, se reiau discuțiile despre pacea din Ucraina

Președintele SUA a anunțat că textul memorandumului de înțelegere între SUA și Iran va fi publicat „destul de curând”.

Trump și Vance au semnat electronic acordul-cadru cu Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre liderii efortului de război al Iranului, potrivit unui înalt oficial american, citat de NYTimes.

Președintele SUA a spus că acordul cu Iranul nu implică o relaxare timpurie a sancțiunilor: „Nu, nu implică. Este vorba, de fapt, de un aspect comportamental”.

„Ne dorim să vedem dacă putem să rezolvăm problema cu Libanul, pentru că se pare că nu se termină niciodată. Și aceasta este o versiune mică a a ceea ce făceam. Dar nu ar trebui să fie greu. Cu Hezbollah, trebuie să avem o mică discuție cu ei”, a declarat șeful administrației americane.

Liderul american a spus că după ce rezolvă problemele cu Iranul, se va concentra din nou pe obținerea păcii în Ucraina: „Poate că putem face ceva în privința Ucrainei. Cred că atât Putin, cât și Zelensky sunt deschiși la această idee. Acum, că Iranul a terminat, ne vom concentra pe asta”.

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