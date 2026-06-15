Bolojan cere reluarea consultărilor la Cotroceni: „România are nevoie de un guvern susținut transparent”

Bolojan a afirmat că aceste consultări ar trebui să conducă la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern susținut „într-o manieră transparentă”, inclusiv a unui guvern minoritar, dacă va fi cazul.

Potrivit acestuia, obiectivul este existența unor responsabili politici clari și a unei susțineri asumate pe baza unui pact național.

„Considerăm că, în perioada următoare, președintele României ar trebui să reia consultările cu partidele politice, astfel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut transparent, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul”, a spus Bolojan.

El a adăugat că un eventual pact național trebuie să aibă în vedere atât situația politică în care se află România, cât și realitățile bugetare și economice.

Președintele PNL a mai precizat că, în zilele următoare, vor avea loc discuții cu partenerii politici pentru clarificarea acestor aspecte.