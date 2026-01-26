Prima pagină » Comunicate » ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie. Peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025

ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie 2025, potrivit cifrelor furnizate de SATI, și este liderul absolut al internetului în România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025.
Acest trend se menține de la finalul anului 2025, când ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau PRO TV conform cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă.

Site-urile din cadrul ARCMEDIA (singurul din Top 3 companii de presă online cu capital 100% românesc) au înregistrat în data de 25 ianuarie 2026 un total de 1.569.101 de cititori unici. Astfel, ARCMEDIA a detronat toate celelalte trusturi de presă online din România. Locul doi a fost ocupat de grupul Digi România, cu un total de 1.391.706 de utilizatori unici, iar podiumul a fost completat de Ringier, cu 1.260.384 de cititori unici.

Totodată, pe rețelele sociale, conturile asociate site-urilor din grupul ARCMEDIA au înregistrat peste 8.7 miliarde de vizualizări în ultimul an pe TikTok, Instagram, Facebook și YouTube. Cele mai multe vizualizări fiind înregistrate pe Facebook – 5.5 miliarde de vizualizări, TikTok – peste 2 miliarde de vizualizări, YouTube – peste 250 de milioane de vizualizări și Instagram – peste 850 de milioane de vizualizări.

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

