Zelenski: „Putin vrea recunoaștere legală pentru ceea ce a furat”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

„Putin dorește recunoașterea legală pentru ceea ce a furat”, a spus Zelenski, care a adăugat că această cerere rusească este „principala problemă pentru a avansa spre pace”, scrie EFE.

„El nu o vrea doar din Ucraina, ci din întreaga lume”, a adăugat el într-un mesaj transmis prin videoconferință către forumul parlamentar al Platformei pentru Crimeea, a cărei a patra ediție are loc astăzi în Suedia.

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Ucraina și SUA au schițat duminică, în Elveția, un nou acord-cadru revizuit, bazat pe documentul inițial prezentat de Washington, care include acum unele dintre cerințele Kievului.

„Am reușit să menținem pe masă puncte extrem de sensibile, inclusiv eliberarea tuturor prizonierilor de război ucraineni în baza formulei «toți pentru toți» și a civililor”, a declarat Zelenski în discursul său.

În plus, președintele ucrainean a precizat că returnarea tuturor copiilor ucraineni din teritoriile ocupate „răpite” de Rusia este inclusă și în versiunea revizuită a acordului-cadru convenit de ucraineni și americani în Elveția, care trebuie acum prezentată Kremlinului.

Ucraina cere, de asemenea, ca criminalii de război să fie aduși în fața justiției. Se pare că acordul-cadru inițial prevedea o amnistie completă pentru toți actorii implicați în război, de ambele părți.

Potrivit lui Zelenski, administrația sa continuă să colaboreze cu SUA și alți parteneri pentru a găsi compromisuri care „să consolideze, nu să slăbească” Ucraina.

„Vom continua să explicăm cât de periculos este să te prefaci că o agresiune (militară) este ceva ce poate fi trecut cu vederea”, a subliniat el.

Kremlinul declară că nu a fost informat despre schimbări

Kremlinul a afirmat astăzi că nu a fost informat despre modificările introduse de ucraineni și europeni la planul de pace inițial pe care Statele Unite l-au trimis Rusiei săptămâna trecută.

„Nu am văzut niciun plan (…) În acest moment nu am primit nimic oficial”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al prezidențialului, în conferința sa telefonică zilnică.

Peskov a subliniat că Moscova a citit cu atenție concluziile consultărilor dintre Ucraina și Statele Unite care au avut loc duminică la Geneva, dar nu este la curent cu modificările aduse planului în 28 de puncte .

În plus, el a subliniat că Rusia nu cunoaște veridicitatea relatărilor din presă și, prin urmare, va continua să se bazeze exclusiv pe informațiile primite prin canale oficiale.

„Să așteptăm și să vedem. Se pare că acest dialog continuă și că contactele vor continua”, a remarcat el.

Purtătorul de cuvânt a declarat că, deocamdată, Kremlinul nu intenționează să organizeze nicio întâlnire în această săptămână cu reprezentanți americani pentru a discuta documentul.