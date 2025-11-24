Prima pagină » Știri externe » Un robot din china a intrat în Cartea Recordurilor după ce a parcurs peste 100 de km în trei zile

AgiBot A2, un robot umanoid de 1,69 metri înălțime, a intrat în Guinness World Records după ce a mers continuu mai mult de 100 de kilometri între Suzhou și Shanghai, stabilind cel mai lung traseu parcurs vreodată pe jos de un robot biped.
Robotul umanoid F.02, sursa: X
Rareș Mustață
24 nov. 2025, 15:51, Știri externe

Un robot umanoid dezvoltat în China a intrat în Cartea Recordurilor după ce a parcurs pe jos peste 100 de kilometri în trei zile, performanță fără precedent pentru o mașinărie care se deplasează exclusiv pe două picioare, potrivit LeFigaro.

AgiBot A2, a plecat din Suzhou pe 10 noiembrie și a ajuns pe 13 noiembrie în districtul istoric Bund din Shanghai, potrivit Guinness World Records.

Pe durata traseului, robotul a mers continuu 106 kilometri, traversând șosele și străzi și „respectând regulile de circulație”, a precizat compania AgiBot din Shanghai, cea care l-a dezvoltat.

Parcursul a fost validat oficial joi ca prima realizare de acest fel la nivel mondial.

Imaginile arată robotul A2, în culori negru și argintiu, deplasându-se lent, dar constant, pe drumurile care duc spre Shanghai.

Conceput pentru servicii de interacțiune cu clienții, AgiBot A2 dispune de funcția de conversație și chiar de capacități de citire a buzelor.