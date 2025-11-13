RCA pentru autoturisme devine mai scump: Tariful crește în medie cu 5,4% în 2025

Această rată de referință nu este un preț fix impus de stat. În schimb, ea servește ca ghid statistic pentru piața asigurărilor auto. Această rată este calculată pe baza datelor agregate din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024) și ia în considerare factori precum frecvența și costul daunelor, locația geografică, vârsta șoferului și puterea motorului vehiculului.

Creșterea medie și cine plătește mai mult

Conform raportului ASF:

Pentru persoane fizice: o creștere de 5,4% pentru autoturisme și o creștere de 5,2% pentru vehiculele de transport marfă.

Pentru companii: o creștere de 3,5% pentru autoturisme și o creștere de 3,2% pentru vehiculele de transport marfă.

Tarifele de asigurare în regiunea București-Ilfov continuă să fie substanțial mai mari decât în alte județe. De exemplu, un șofer sub 30 de ani cu un motor puternic (peste 300 kW) se confruntă cu un tarif indicativ de 5.129 lei în București-Ilfov, în comparație cu 3.821 lei în restul țării.

Cu toate acestea, există anumite excepții. Anumite categorii de șoferi, cum ar fi cei cu vârsta cuprinsă între 51 și 60 de ani care conduc vehicule cu motoare între 151 și 200 kW, au înregistrat de fapt o scădere de 3,5%.

Pași practici pentru șoferi

Comparați ofertele primite cu rata de referință relevantă pentru categoria dvs. specifică (vârstă, motor, locație/zonă).

Solicitați asistență dacă este necesar: dacă primiți trei oferte cu peste 36% mai mari decât rata de referință, aveți dreptul să solicitați intervenția Biroului Român al Asigurătorilor Auto (BAAR) pentru o ajustare.

Rețineți că, în ultimă instanță, companiile de asigurări stabilesc prețul final al poliței pe baza propriilor strategii, a istoricului daunelor și a sistemelor bonus-malus. Rata de referință este doar un punct de referință.

Creșterea medie a ratelor de referință RCA pentru 2025 semnalează o tendință de creștere a prețurilor, alături de o piață în continuă evoluție. Șoferii ar trebui să acorde o atenție deosebită modului în care profilul lor de risc și zona geografică influențează costurile asigurării. O comparație amănunțită și o luare de decizii în cunoștință de cauză pot face o diferență semnificativă.