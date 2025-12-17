Roblox ar putea reveni în Rusia. Compania acceptă condițiile impuse de Roskomnadzor

Potrivit instituției, conducerea companiei ar fi acceptat să adopte măsuri considerate „necesare” pentru eliminarea conținutului distructiv și periculos, precum și pentru combaterea activităților ilegale și a comunicărilor neconforme dintre utilizatori, scrie The Moscow Times.

Motivele blocării platformei

Roblox a fost blocat în Rusia pe 3 decembrie, Roskomnadzor invocând distribuirea de materiale extremiste și „propagandă LGBT”. De asemenea, autoritatea a susținut că platforma nu asigură un nivel adecvat de protecție pentru minori, acuzând existența unor cazuri de hărțuire sexuală, inclusiv din partea pedofililor.

„Platforma recunoaște că nu a oferit suficient atât moderarea conținutului în jocuri, cât și securitatea chat-ului”, a transmis Roskomnadzor, precizând că Roblox și-a exprimat disponibilitatea de a-și adapta treptat activitatea la cerințele legislației ruse, un pas esențial pentru deblocarea Roblox în Rusia.

Reacții puternice din partea copiilor și autorităților

Decizia de blocare a generat reacții ample în societatea rusă. Șefa Ligii pentru Internet Sigur, Ekaterina Mizulina, a declarat că a primit aproximativ 63.000 de scrisori de la copii cu vârste între 8 și 16 ani, dintre care aproape jumătate ar fi exprimat dorința de a părăsi Rusia în urma interdicției.

Kremlinul a confirmat, la rândul său, volumul mare de plângeri.

„Există într-adevăr foarte multe apeluri din partea copiilor pe această temă”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Importanța platformei și date-cheie

Rusia se află printre primele trei țări la nivel global ca număr de utilizatori Roblox, cu aproximativ 6,8 milioane de vizite unice lunare.

În 2023, platforma a devenit cel mai descărcat joc mobil din țară. La nivel mondial, Roblox are până la 400 de milioane de utilizatori activi, dintre care circa 100 de milioane se conectează zilnic.

Aproximativ 40% dintre utilizatori au sub 13 ani, potrivit datelor oficiale ale companiei.