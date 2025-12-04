Rusia blochează platforma Roblox. Decizie justificată prin „conținut extremist” și „propagandă LGBT”

Anunțul a fost făcut miercuri de media de stat și preluat de agenția AFP, marcând o nouă măsură în seria de restricții aplicate platformelor digitale occidentale.

Potrivit declarațiilor publicate de Roskomnadzor, Platforma Roblox ar conține „materiale nepotrivite care pot afecta negativ dezvoltarea spirituală și morală a copiilor”. Instituția susține că utilizatorii minori ar fi expuși la hărțuire sexuală, presiuni pentru a furniza imagini intime și situații de violență. Reprezentanții Roblox Corporation nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Impact asupra utilizatorilor locali

Rusia blochează Roblox într-un context în care platforma era una dintre cele mai populare aplicații de gaming mobil din țară în 2023, conform publicației economice Vedomosti. Utilizatorii ruși au început să reclame probleme de acces încă de miercuri dimineață, semnalările fiind confirmate de site-urile care monitorizează întreruperile pe internet.

La nivel global, platforma are aproximativ 100 de milioane de utilizatori activi zilnic, iar 40% dintre aceștia au sub 13 ani, potrivit datelor companiei pentru 2024. Roblox se promovează ca un spațiu controlat prin moderare umană și instrumente de inteligență artificială, însă controversele legate de siguranța copiilor au dus deja la restricții în alte țări, inclusiv Qatar, Irak și Turcia. În SUA, statele Texas și Louisiana au intentat procese împotriva Roblox pe motive similare.

Parte a unei politici de control al internetului

Rusia blochează Roblox în cadrul unei politici mai ample de limitare a accesului la platforme străine, pe care apărătorii drepturilor omului o consideră un efort al autorităților de a controla spațiul digital.

Săptămâna trecută, Roskomnadzor a anunțat intenția de a interzice și WhatsApp, acuzând serviciul de mesagerie că nu previne activitățile criminale.