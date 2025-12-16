Halucinant la CFR Călători: mai mulți angajați sunt obligați să-și întrerupă programul de lucru timp de patru ore, iar apoi să-l reia

Management inedit la CFR Călători, al cărei Director General, Traian Preoteasa, a decis ca mai mulți angajați ai companiei să vină la muncă de două ori pe zi, fără plată suplimentară – o invenție care poartă numele de „program întrerupt”, relatează clubferoviar.ro.

Unii angajați ai CFR Călători sunt nevoiți să vină la muncă de la distanțe mari – zeci de kilometri, după „reformarea” companiei de către Traian Preoteasa.

Trenuri anulate, case închise

Asta se întâmplă pentru că CFR Călători a anulat unele trenuri, lăsând, astfel, fără activitate timp de câteva ore bune mai multe stații din țară.

Dacă, de exemplu, între două trenuri, există un interval de de minimum patru ore, Traian Preoteasa a decis ca biletele să fie emise chiar în tren, de către conductori, pentru că și casa de bilete e închisă.

„S-a dorit deschiderea casei cu doar zece minute înainte de plecarea trenului pentru a se întrerupe activitatea timp de patru ore. Am explicat că nu se poate să vii cu zece minute înainte și să dai bilete pentru două trenuri. Cu chiu, cu vai, personalul în cauză a convins conducerea să deschidă casa cu 50 de minute înainte”, a explicat o casieră pentru publicația citată, care remarcă și faptul că mai mulți angajați sunt nevoiți să vină și de la zeci de kilometri, în condițiile în care și trenurile – navetă lipsesc.

Zeci de kilometri dus – întors, ca să nu stea în gară

Aceștia străbat, deci zeci de kilometri dus, apoi alții întors în decurs de patru ore, ca să nu stea în gară. Măsura este aplicată inclusiv în stații de cale ferată din localități turistice, în care traficul este mai mare în această perioadă.

Dacă, înainte de introducerea acestei măsuri, un angajat avea zilnic un program de 12 ore (astfel încît să lucreze 180 de ore pe lună, adică 15 zile lucrate), acum, spargerea programului în două, cu o pauză de patru ore, se ajunge la programul de 8 ore, iar 4 ore sunt neplătite.

Pentru a face norma de 180 de ore, trebuie lucrate zilnic 8 ore în două reprize, cu 4 ore pauză.

Înainte de introducerea măsurii, angajatul făcea lunar 30 de drumuri dus-întors casă-serviciu, iar acum face 92 de drumuri, a explicat Rodrigo Maxim, liderul sindical al Alianței federațiilor Tehnice Feroviare pentru publicația citată.

Această dispoziție a lui Traian Preoteasa, Directorul General al CFR, nu a fost verificată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, din perspectiva costurilor declarate și a serviciilor destinate clienților, și nici de Inspecția Muncii din România, din perspectiva nerespectării CMM și a Codului Muncii.