Ce urmează pentru Radioul și Televiziunea publică? / Parlamentul urmează să valideze noii directori generali ai celor două instituții

Parlamentul urmează să valideze azi cele două propuneri pentru fotoliul de președinte director general pentru posturile publice de televiziune și de radio, Adriana Săftoiu și Robert Schwartz.

Ieri, cei doi au primit aviz favorabil din partea comisiilor de cultură reunite ale Senatului și Camerei Deputaților.

La audierile din comisiile pentru cultură, Robert Schwartz a spus că proiectul său de management în calitate de președinte director general al Radioului public prevede dezvoltarea de producții multimedia, adaptarea programelor la un public mai tânăr și consolidarea produselor culturale și educaționale.

„Radioul public trebuie digitalizat complet”

„Obiectivul Radioului public”, spune Schwartz, „este să fie relevant pentru toate generațiile, iar pentru aceasta e nevoie de transformare digitală.

Fără o digitalizare completă, Radioul public nu poate rămâne competitiv”, a spus Schwartz în cadrul audierilor.

De asemenea, Adriana Săftoiu, avizată favorabil pentru funcția de președinte director general al Televiziunii publice, a spus:

„Ce e clar e că Televiziunea Română, în acest moment, este o instituție, din păcate, percepută ca o instituție bugetară, mai degrabă decât ca o instituție media, și cred că, din acest punct de vedere, va trebui să facem foarte multe lucruri ca să schimbăm această percepție și, cu o anumită rezervă, aș spune că s-ar putea ca și o parte din personalul instituției să-și gândească la modul acesta statutul”, a spus Adriana Săftoiu.

Cele două propuneri, Robert Schwartz și Adriana Săftoiu, urmează să fie validate azi, prin vot cu bile, de plenul reunit al Parlamentului.

Context

Săptămâna trecută, după validarea și depunerea jurământului de către Consiliul de Administrație al TVR, nou votat, reprezentanții MediaSind din TVR au difuzat un mesaj intern către angajați, în care au arătat că Săftoiu a negat existența unei solicitări din partea premierului Ilie Bolojan de a disponibiliza 50% din personal.

În același timp, arată mesajul, Săftoiu ar fi confirmat discuții privind o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, după adoptarea pachetului de trei măsuri.

Temerile angajaților din TVR că-și vor pierde joburile rămân.